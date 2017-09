Chomutovský asistent Šťastný: Smekáme před týmem. ale zůstáváme pokorní

„Smekáme před mužstvem, jak do sezony vstoupilo, ale zároveň zůstáváme pokorní,“ říkal chomutovský asistent Jan Šťastný.

Pardubice sice přestřílely Chomutov 37:16, ale produktivní byli Piráti. A především jejich lídr Michal Vondrka, který v létě podal kvůli nezaplacené výplatě výpověď. Jaké štěstí pro Chomutov, že kapitán nakonec zůstal. Pardubicím dva góly dal a na další přihrál, především jeho souhra s parťáky v elitní formaci Humlem a Tomicou dovedla Chomutov k výhře. „To byl jeden z důvodů, proč jsem tady chtěl zůstat. S kluky si rozumím na ledě i v životě, chybělo by mi to,“ přiznal v České televizi Vondrka.

Piráti šli do vedení zásluhou tečované střely Flemminga, v polovině utkání zakončil rychlou kombinaci v útočném pásmu pěkným blafákem Vondrka. Domácí dál zahazovali své šance a znovu přišel trest. Vondrka si v oslabení počíhal na chybu v soupeřově rozehrávce a nájezd přetavil ve třetí branku.

Osm minut před koncem snížil zblízka zakončující Petr Sýkora, který si připsal 600. bod v extralize, a domácí vrhli vše do útoku. Chomutovu se ale dařilo nepouštět soupeře až k Lacovi. Dvě minuty před koncem sáhly Pardubice ke hře bez brankáře, čehož však využil jen útočník Vladimír Růžička mladší, který gólem do prázdné branky pojistil výhru Pirátů.

„Měli jsme velmi špatný vstup do utkání a jen díky Lacovi jsme neinkasovali. Když jsme si pak vypracovaly náskok, hráli jsme zodpovědně ve středním pásmu a odbojovali to. V závěru po nás Pardubice logicky šly, ale my jsme to sehráli parádně a odvážíme si strašně cenné tři body,“ radoval se Šťastný.