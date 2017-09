Chomutovský kapitán Vondrka o výpovědi: Jsem takový Jánošík

Takže jste to vzal na sebe?

Jako už několikrát. Jsem takový Jánošík. To samé jsem udělal ve Slovanu Bratislava, tam mě to stálo hlavu, tady zatím ne. Kluci mi celé léto volali, ptali se, já se ptal vedení. Nic se nedělo, byl jsem z toho špatný, tak jsem to udělal. Nejen za sebe, ale za všechny kluky.

Bylo to velké téma v kabině?

Půl sezony se to řešilo. I když nešlo o horentní sumu, každý chce peníze za to, co odvedl. Štvalo mě to, bylo těžké udržet do play-off kluky s čistou hlavou. My pak došli strašně daleko, táhli jsme za jeden provaz.

Kdy podepíšete novou smlouvu?

V nejbližších dnech, bude na rok. Spěje to ke zdárnému konci. Všechno, co jsem chtěl, mi klub splnil, teď už se jedná o detailech. Ale ty nechci ventilovat. O penězích to v tuto chvíli vůbec není, všechno bylo uhrazeno mně i ostatním.

Neměla výpověď vést k odchodu do jiného klubu?

Ne, z toho důvodu jsem to neudělal. Šlo o poslední možnost, kterou jsem mohl využít. Neříkám, že jsem pořád věřil, že zůstanu, byly to vlny. Kauzu jsem nechtěl medializovat, byl jsem proti, ale najednou se objevila v novinách. Od té doby mi začaly volat kluby. Já si to ovšem v Chomutově oblíbil, mám tu spoustu známých a výborné spoluhráče a kamarády, které znám léta. I to rozhodlo, že jsem měl touhu zůstat. A to nemluvím o trenéru Růžičkovi, který z každého dokáže vyždímat to nejlepší.

Dlužila se jedna výplata a prémie za play-off. Neovlivní to tým?

Psychický dopad to nebude mít žádný. I já jsem rád, že jsem mohl zůstat. Nebo že budu moct zůstat. Bylo to nepříjemné, trvalo to týdny, čistil jsem si hlavu na motorce. Ale klub mě tu nechal trénovat, naštěstí jsem nemusel hledat v Praze hobíky. Všechno jsme si vyříkali. A teď už mezi námi nic nevisí.

Nebojíte se, že to přijde znovu?

Už se to nebude opakovat. To vím jistě.