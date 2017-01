Chomutovský obránce Rutta o svém rekordu: Pomohl mi nároďák

Čím to, že jste ho překonal už ve 3. čtvrtině soutěže?

Můžou za to přesilovky, to je dobrý základ. Na začátku sezony šlapaly super. Všichni, co je hráli, sbírali body. Poletín si udělal maximum, teď já, Vondrka vede extraligové bodování, Huml dal spoustu gólů, Skinner má kupu bodů.

Listujete statistikami?

Lhal bych, kdybych řekl, že je nesleduji. Sleduji.

Loni jste těžil ze spolupráce s hvězdou Červenkou. A teď?

S Červusem se hrálo jinak. Trochu jsem teď změnil svoji hru v útočném pásmu, snažím se puk co nejrychleji posouvat komukoli místo toho, abych vždycky hledal jednoho hráče jako loni Červuse. Tehdy jsem věděl, že něco vymyslí.

Trvalo vám sžít se s tou změnou?

Na začátku sezony jsem se docela trápil, hledal jsem se, nevěděl jsem, jak týmu pomoct. Možná jsem si toho na sebe bral až moc a dělal jsem zbytečně komplikované věci, které týmu ve výsledku neprospívaly. Nyní už hraji jednodušeji.

A zaznamenal jste 17 nahrávek a pět gólů. Loni jste to měl vyrovnané, 11 asistencí a 10 branek.

V kolonce gólů mám ještě co dělat. Nechal jsem jich tolik, což možná vyplývá právě i z toho, že tu není Červus. Ale mně je to jedno, já jsem strašně rád, když je v týmu pohoda a klid.

Vaše forma graduje?

Já hlavně byl strašně vděčný, že když jsem se necítil ve formě, přišla nominace do reprezentace. Moc jsem si toho vážil. Mohl jsem nad hokejem v klubu vypnout a pomohlo mi to. Forma může být pořád lepší. Ještě bych mohl něco dělat líp, víc si na ledě věřit. Doufám, že to vygraduje v play-off.

Sníte o tom, že si sezonu protáhnete až do května?

Nároďák je velké lákadlo, ve kterém bych se chtěl posunout na nějakou pozici a vydržet v něm déle než loni. Na mistrovství světa by chtěl každý, ale nechce se mi to křičet. Tajné přání to je. Teď na to nemyslím, všichni jsme zapálení do boje o play-off.

K tomu vám pomáhala i zlepšená obranná hra, ale v úterý v Hradci jste schytali 9 gólů...

Škoda toho výpadku. Přitom po tom, co jsme si to vyříkali, jsme dostávali fakt málo gólů a v útoku jsme byli pořád nebezpeční. Předtím nebylo nic příjemného ani vyhrát 7:5, diváci jsou sice nadšení, útočníci taky, neboť dávají plno gólů, ve finále si to slízneme my beci. Uvidíme, co po Hradci.