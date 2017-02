Chomutov ztroskotal na gólmanu Konrádovi, na šestku dál ztrácí bod

„Chyběl tomu gól. Nedařilo se nám, neměli jsme moc dobrý pohyb, navíc Braňo Konrád chytal výborně, takže jsme to měli těžké,“ vysekl poklonu svému kolegovi v bráně chomutovský gólman Ján Laco.

Duel rozhodla trefa útočníka Romana Vlacha v 11. minutě, po jeho teči Rašnerovy střely byl Laco bez šance. Piráti pořádně zatopili domácím až v závěru.

V 53. minutě Kohouty podržel Konrád, když chytil dvě obrovské možnosti Chomutova: blafák Růžičky a nebezpečnou střelu Vondrky. 24 vteřin před koncem, když už Piráti hráli v šesti, domácí přežili i obrovskou šanci Humla.

„Je to super, jsem rád, že jsme získali tři body a stíháme týmy před námi. Pro nás je to velmi důležitá výhra, jsme moc rádi, že jsme to zvládli,“ ulevil si v České televizi olomoucký gólman Branislav Konrád, který se vrátil do sestavy po zranění.

A hned vychytal svou čtvrtou nulu v sezoně. „Klidně to mohlo být 4:0 po druhé části, ale Janko Laco chytal výborně, tak jsme se trápili až do konce,“ hodnotil nejtěsnější vítězství brankář Kohoutů.

Chomutovský asistent Jan Štastný tvrdil: „Viděli jsme parádní představení obou gólmanů. Laco dlouho držel naši šanci na body, ale když nedáte branku, nemůžete pomýšlet na body.“