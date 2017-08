Nikdo tady nic nevypustí, líbí se chomutovské posile Tomečkovi

V Karlových Varech působil už od dorostu. Zažil tam dobré časy, ale byl také u letošního sestupu z extraligy. „Nebylo to vůbec nic příjemného, ale stalo se. Věřím, že se to klukům brzy povede vrátit zpátky. Já osobně jsem rád, že přišla změna. Ve Varech jsem byl deset let, to už je přece jen dost dlouho.“

Kdyby ale angažmá v Chomutově nevyšlo, nad první ligou by Tomeček neohrnoval nos. „Každý hráč se podle mě může vyvíjet všude, první liga je také náročná, rychlá soutěž. Není to tam nic lehkého,“ tvrdí. Chomutov je stanice, která by mohla Tomečkovi svědčit, vzhledem k jeho pojetí hry.

„Určitě vyznávám bojovnou hru, dohrávání soubojů. Umím být dravý, ale chtěl bych dávat i nějaké góly,“ přeje si Tomeček. V průměru jich za sezonu ve Varech střílel kolem deseti, což na útočníka s defenzivními úkoly není špatné číslo. „Špatné to není, ale věřím, že tady to bude ještě lepší.“

Piráti se mu líbili, už když sem jezdil jako soupeř. „Hráli hrozně týmově, urputně, mají tady skvělé hráče. Hrají vždy s velkým nasazením, je vidět, že tady nikdo nic nevypustí,“ oceňuje Tomeček.