Šampionát v Praze byl parádní. Češi jsou šikovní, tvrdí Kanaďan Giroux

Spíš než kamarádský dýchánek čekejte, že to bude hodně vyostřené. Stejně jako před rokem a půl na mistrovství světa v Praze, kde hrál Giroux za Kanadu proti Voráčkově Česku naposledy.



„Dobře si na to vzpomínám. Praha, květen 2015, parádní šampionát,“ vypráví Giroux v rozhovoru pro iDNES.cz. „Tehdy jsem byl docela vyhecovaný a párkrát jsme se tam slušně posekali.“



Ano, Voráček to zmiňoval, že jste po něm tenkrát dost šel...

Žaloval, že jo? No jo, to se nedivím. Aby se taky jednou neozval. Jako malej kluk.

Plánujete před sobotním duelem nějakou sázku?

Ne. Bude to jen o hrdosti, kdo koho dá. Ale té hrdosti máme myslím oba dost, takže to může být znovu vyhecované i bez sázky.

Kanada hrála ve středu v Pittsburghu s Ruskem jen pár hodin pro zápase Česka s týmem Severní Ameriky. Viděl jste Čechy na ledě?

Jen chvilku. Chtěl jsem se podívat na Jakuba, jak hraje. Líbilo se mi to.

Jak na vás Češi zatím působí?

Jsou hodně šikovní a dobře se pohybují. A mají pár velkých silných hráčů. Určitě to s nimi nebude jednoduché.

Nepřekvapuje vás, jak dobře zvládl český tým, obecně považovaný za outsidery, přípravu na Světový pohár?

Ne. Myslím, že hrají hodně týmově, v tom byla vždycky jejich síla. Mají dost hráčů, kteří dovedou dát gól, a drží při sobě. Navíc mají docela statné hokejisty, kteří určitě nepůjdou na led to tam jen odevzdat.

Co podle vás na český výběr bude platit?

Držet co nejčastěji puk. Pokud necháme Čechy, aby ho měli oni, můžeme počítat s tím, že nám dají góly, protože v ofenzivě na to hráče mají. Musíme se snažit od nich rychle získávat puky a co nejčastěji je mít sami, abychom dostali jejich obranu pod tlak.

Češi byli pod tlakem už ve středu proti Severní Americe, ale podrželi je brankáři. Jednoho z nich, Michala Neuvirtha, dobře znáte z Philadelphie. Jaký je to podle vás gólman?

V sezoně u nás chytal výborně. A v play-off s Washingtonem pro nás vlastně sám „ukradl“ pár zápasů. Můžu o něm říct jen to nejlepší. Často začíná jako dvojka, ale dokáže se z toho posunout dopředu. Myslím, že v NHL si už udělal jméno. Trenéři mu věří víc a víc a určitě o něm bude ještě hodně slyšet.