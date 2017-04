Crosby byl o gól lepší než Ovečkin, Ottawa uspěla v duelu s Rangers

Washington měl v otevíracím zápase proti Pittsburghu střeleckou převahu 35:21. Od úvodu druhé dvacetiminutovky, kdy dvěma góly zazářil Sidney Crosby, ale dotahoval ztrátu. Když se mu pak v průběhu třetí třetiny podařilo vyrovnat, vrátil Penguins v 53. minutě vedení Nick Bonino.

„Jsou to výjimeční sportovci, oba dva. Vyhledávají klíčové momenty a umí v nich rozhodovat. Jsou prostě výjimeční,“ vyjadřoval se k hvězdám Crosbymu a Ovečkinovi kouč Washingtonu Barry Trotz.

Jako první v utkání prokázal své schopnosti hostující Crosby. Na startu druhé třetiny v rozmezí 52 vteřin poslal Penguins do dvougólového trháku. Nejprve z pravého kruhu napálil za záda Bradena Holtbyho bez přípravy přihrávku Patricka Hörnqvista. Podruhé zvedal ruce nad hlavu, když z prostoru před bránou dorážel po předchozí střele beka Olli Määtty a přiťuknutí od Hörnqvista.

Ovečkin kontroval snížením v 39. minutě, když nulu na kontě Washingtonu umazal ranou švihem zpoza levého kruhu. Na útočné modré čáře jej pěknou souhrou uvolnili T.J. Oshie s Larsem Ellerem. Vyrovnáním na 2:2 vrátil Capitals zpět do hry v 49. minutě Jevgenij Kuzněcov poté, co poslal do odkryté brány Marc-Andre Fleuryho puk po skvělém křižném pasu od Matta Niskanena.

Rozhodující akce se ale zrodila až o pár minut později. Pittsburghský útočník Nick Bonino se za zády obránců Kevina Shattenkirka a Brookse Orpika prodral do úniku a z bezprostřední blízkosti dokázal Hotlbyho prostřelit.