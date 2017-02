Crosby dosáhl na 1 000. bod v NHL, Gudas s Voráčkem zmírnili porážku

Pittsburgh v domácím souboji s Winnipegem po zahajovací třetině vedl 2:0. Hosté, v bráně opět s Connorem Hellebuyckem na místo zraněného Ondřeje Pavelce, však dokázali vývoj otočit.

V prostřední dvacetiminutovce nejprve svou 27. trefou sezony vykřesal naději 18letý finský nováček Patrik Laine a v úvodu třetí hrací části na něj navázali Paul Postma a Dustin Byfuglien.

Penguins vrátil do hry vyrovnáním na 3:3 až využitou přesilovkou z 54. minuty Phil Kessel. Druhou asistenci večera zaznamenal Sidney Crosby, jenž tak měl v kapse bod číslo 1 000. a 1 001. 29letý kapitán Pittsburghu navíc neřekl své poslední slovo, když v prodloužení svůj výkon vyšperkoval rozhodující trefou.

Crosby, jehož zámořští novináři s bilancí 1+2 a překonaným významným milníkem právem zvolili první hvězdou, se tak stal 86. hráčem historie NHL s tisíci body. Kanadský reprezentant na danou metu potřeboval 757 zápasů, což je jedenáctý nejrychlejší výkon - nejlepší mezi stále aktivními tisícovkáři.

Dalšími čekateli na jubilejní zápis jsou Daniel Sedin z Vancouveru (974 bodů), jenž touží napodobit letošní počin svého bratra Henrika (1 005 bodů), a také legenda Arizony Shane Doan (964 bodů).

Den po prohře 1:3 v Calgary nastoupili hokejisté Philadelphie proti dalšímu kanadskému týmu - Edmontonu. Do brány se opět postavil český gólman Michal Neuvirth, se svým výkonem ovšem tentokrát rozhodně nemohl být spokojen.

Češi v NHL: 1. David Pastrňák (BOS) 51z. - 48b. (25+23)

2. Jakub Voráček (PHI) 58z. - 48b. (14+34)

3. David Krejčí (BOS) 58z. - 39b. (14+25)

4. Radim Vrbata (ARI) 56z. - 39b. (11+28)

5. Jaromír Jágr (FLA) 55z. - 32b. (10+22)

6. Michael Frolík (CGY) 58z. - 31b. (13+18)

7. Ondřej Palát (TBL) 49z.- 27b. (11+16)

8. Radek Faksa (DAL) 57z. - 27b. (8+19)

9. Martin Hanzal (ARI) 47z. - 23b. (14+9)

10. Tomáš Plekanec (MTL) 58z. - 23b.(7+16)

Z 25 střel totiž inkasoval šest gólů. Trápící se Flyers, kteří tak ztrácí naději v boji o divokou kartu zajišťující postup do play-off Východní konference, padli 3:6 a zaznamenali už pátou prohru z posledních šesti startů.

Stejně jako pittsburghský Sidney Crosby ve čtvrtek zaznamenal tři body za gól a dvě nahrávky i edmontonský kapitán Connor McDavid, díky čemuž se s 66 body udržel na čele ligového bodování. Crosby zůstává druhý s 64 zápisy.

V dresu Philadelphie zaznamenal jednu asistenci Jakub Voráček (19:44, -1, 3 střely, 0+1), jenž čeká na vstřelený gól už devět navazujících startů. Během nich posbíral na své poměry jen hubené čtyři přihrávky. Naopak mezi střelce se potřetí v sezoně zapsal obránce Radko Gudas (17:27, +/-: 0, 3 střely, 1+0), jenž v 21. minutě z pro něj nezvyklé pozice před bránou soupeře dorážel nahození Seana Couturiera.

Hokejisté Minnesoty potvrdili svou pozici lídra Západní konference výhrou 3:1 nad Dallasem, který naopak figuruje až jako třetí od konce tabulky. Góly Wild obstarali Ryan Suter, Erik Haula a Jared Spurgeon. S Jiřím Hudlerem znova jen mezi náhradníky jediným českým zástupcem na ledě byl hostující forvard Radek Faksa (14:25, -1, 2 střely), jenž putoval v samotném závěru předčasně do kabin. Rozhodčí jej vykázali stejně jako dva domácí hráče za nebezpečné podražení Nino Niederreitera, který se následně mstil na Patricku Sharpovi.

Útočník Radim Vrbata (14:13, +/-: 0, 3 střely, 0+1) se jednou asistencí podílel na překvapivé výhře Arizony 5:3 na ledě Los Angeles, které tak ztratilo v boji o posun na postupové pozice. Kings s 60 body zůstávají prvním týmem pod čarou postupu v Západní konferenci, když na divokou kartu v držení Calgary (61 bodů) s Nashvillem (62 bodů) mají minimální ztrátu. Coyotes, v jejichž sestavě nechyběl i Martin Hanzal (19:08, +/-: 0), se zlepšili na 45 bodů a zůstávají na předposlední pozici Západní konference. Své první dva góly hosté vstřelili v zahajovací třetině v rozmezí pouhých 16 vteřin:

Výsledky NHL

New Jersey - Ottawa 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 39. Phaneuf, 57. Karlsson, 59. Turris. Střely na branku: 21:35. Diváci: 13.908. Hvězdy zápasu: 1. Condon, 2. Phaneuf (oba New Jersey), 3. Schneider (New Jersey).

NY Islanders - NY Rangers 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Branky: 27. a 59. Ladd, 23. Lee, 44. Kuljomin - 7. Holden, 44. Vesey. Střely na branku: 23:27. Diváci: 15.795. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Ladd, 3. Kuljomin (všichni NY Islanders).

Pittsburgh - Winnipeg 4:3 v prodl. (2:0, 0:1, 1:2 - 1:0)

Branky: 1. Malkin, 7. Kunitz, 54. Kessel, 65. Crosby - 38. Laine, 45. Postma, 49. Byfuglien. Střely na branku: 39:47. Diváci: 18.638. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Fleury, 3. Malkin (všichni Pittsburgh).

Buffalo - Colorado 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 21. Reinhart, 56. E. Kane. Střely na branku: 32:23. Diváci: 18.335. Hvězdy zápasu: 1. O ́Reilly, 2. E. Kane, 3. Lehner (všichni Buffalo).

St. Louis - Vancouver 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Branky: 5. Pääjärvi, 18. Lehterä, 41. Tarasenko, 45. Steen - 11. Horvat, 29. H. Sedin, 47. Sutter. Střely na branku: 21:21. Diváci: 19.291. Hvězdy zápasu: 1. Steen, 2. Shattenkirk (oba St. Louis), 3. Horvat (Vancouver).

Minnesota - Dallas 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 20. Suter, 25. Haula, 54. Spurgeon - 46. Eakin. Střely na branku: 26:35. Diváci: 19.084. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Haula, 3. Spurgeon (všichni Minnesota).

Edmonton - Philadelphia 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

Branky: 3. Hendricks, 16. Draisaitl, 28. Eberle, 29. Nugent-Hopkins, 37. Klefbom, 55. McDavid - 21. Gudas, 40. Simmonds, 48. B. Schenn (Voráček). Střely na branku: 25:36. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval šest gólů z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 76 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Hendricks, 3. Gryba (všichni Edmonton).

Los Angeles - Arizona 3:5 (0:2, 0:0, 3:3)

Branky: 49. a 60. Pearson, 52. Brown - 5. a 50. Perlini (na první Vrbata), 55. a 59. Martinook, 6. Rieder. Střely na branku: 44:22. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Perlini (Arizona), 2. Brown (Los Angeles), 3. Goligoski (Arizona).