Čekali jsme, co Plzeň udělá, vyčítal si třinecký hokejista Rákos

Zvětšit fotografii Daniel Rákos z Třince překonává Miroslava Kopřivu v brance Chomutova. Zasáhnout už nestačí ani bek Jan Rutta. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 11:07

První třetina naznačila, že by třinečtí hokejisté mohli proti Plzni zlomit útlum z předešlých čtyř kol, kdy nevyhráli. „První třetina byla velmi dobrá, ale ve druhé se to trochu rozkouskovalo přesilovkami,“ řekl třinecký útočník Daniel Rákos, který tečí dostal domácí do vedení. Jeho tým uspěl 3:2 v prodloužení. „Ve třetí třetině jsme možná trochu čekali, co s námi Plzeňští provedou, a až po vyrovnání jsme zase začali hrát.“