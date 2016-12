Debutant Vladař Dány nezastavil. Musíme si začít víc věřit, burcuje

Vladař nicméně věří, že Češi na turnaji neřekli poslední slovo. „Chceme uhrát co nejlepší výsledek, abychom se domů mohli vracet se vztyčenými hlavami,“ hlásí.



Jaká pro vás byla premiéra na světovém šampionátu?

Snažím se přistupovat ke všem utkáním stejně. Tohle je pro mě takový bonus, snažil jsem se si ho co nejvíc užít. Už pátý rok jsem v nároďáku a rád bych pomohl udělat co největší úspěch. Jak pro náš národ, tak pro tuhle partu kluků. Známe se strašně dlouho, už jsme toho spolu dost zažili.

Zápas s Dánskem asi nebyl pro brankáře zrovna snadný?

Bylo to náročné. Věděli jsme, že budou vyčkávat na naše chyby. Nakonec jsme udělali tři a oni je všechny potrestali. Z mé strany to tedy nebyl úplně vyvedený zápas. Zaplaťpánbůh alespoň za ten bod, i ten by se mohl ukázat jako důležitý, ale měli jsme získat tři.

Je nízká produktivita hlavní příčinou toho, že máte po třech zápasech na kontě pět bodů?

Vlétli jsme na ně a vytvořili si spoustu vyložených šancí. Nějak nám to tam ale nepadlo, do toho nám neuznali Jaškův gól, protože kopl do puku. Mohli jsme vést o dvě branky, ale to už teď zpětně nikdo nezmění. Góly jsme mohli dát i jinak, ale prostě se nám to nepovedlo. Dánsko už ukázalo proti Finům, že hlavně čeká na chyby soupeře, a proti nám se znovu dočkalo.

Dánsko se vítězstvím v tabulce posunulo před vás, čeká vás už jen jeden zápas. Jak složitá situace to pro vás je?

Ještě nás čeká zápas se Švédskem. Věřím, že odevzdáme co nejkvalitnější výkon. Základ bude dostat se do pohody, to byl náš hlavní kámen úrazu.

V pátek má tým volno, bude tedy vaším hlavním cílem dostat se do pohody?

Samozřejmě, ale je to také další pracovní den. Čeká nás trénink, nikdo z nás nesmí nic vypustit. Ale pokud chceme proti Švédům uspět, musíme si začít víc věřit. Vidím na nás, že jsme v kolika situacích takoví křečovití. Věřím, že to konečně přijde, začneme dávat góly a vyhrávat.

Je už jasné, kdo naskočí proti Švédsku do branky?

To v tuto chvíli nevím, je to na trenérech. Snažím se ke každému tréninku přistupovat na sto procent a připravuju se na všechny zápasy stejně, ať už jdu do branky, nebo ne. Uvidíme, koho trenér vybere, a když ukáže na mě, budu připraven.