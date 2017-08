Zaripov bojuje proti dvouleté stopce. V NHL by se neztratil, tvrdí Malkin

Šestatřicetiletý Zaripov to osobně sám nevyloučil, zároveň však bude bojovat za změnu verdiktu Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a protidopingové agentury WADA. „Jsem rád, že se na mou stranu postavilo tolik lidí,“ děkoval příznivcům ruský forvard. Společně s ligovými právníky teď bude bojovat za změnu trestu. „Některé věci nám totiž pořád nejsou úplně jasné.“

V Zaripovově vzorku byly nalezeny stopy diuretik, stimulantů a látek maskujících užívání dalších zakázaných látek. Podle čtyřnásobného vítěze KHL a trojnásobného mistra světa je však na vině i jeho chování. „Udělal jsem chybu, když jsem se nedostavil na zasedání IIHF 21. července, kde se můj případ projednával. Nemohl jsem tak prezentovat svůj pohled, načež bylo rozhodnuto o mé diskvalifikaci.“

Šance na úspěch jsou podle bývalého spoluhráče Jana Kováře z Magnitogorsku otevřené. „Může to skončit úplnou výhrou, ale také totálním fiaskem. Tak jako tak, připravuju se na sezonu podle plánu. V mém věku jsou delší pauzy ošemetné. Pokud neukončím kariéru v KHL, nevylučuji tuto variantu v NHL.“ V obou případech však očekává změnu rozhodnutí o svém distancu.

Jeho plány ale krotí komisař NHL Bill Daly, jenž se odvolává na stále platný Zaripovův kontrakt v Kontinentální lize. „Dokud bude smlouva v platnosti, nemůže být o účasti v naší lize řeč. V opačném případě budeme muset další vývoj situace pečlivě posoudit.“

Přijme omlazená NHL „staříka“ Zaripova?

Svého krajana podpořil v odvážném plánu pittsburghský útočník Jevgenij Malkin, když přivezl Stanley Cup do ruské metropole. „Prožíval jsem to, bohužel jsem se s ním ještě nestačil spojit. Pokud by se rozhodl pro přechod do NHL, určitě by se tam neztratil. Každopádně je to velmi nepříjemná situace. Jak pro něj, tak pro KHL.“

Jenže bude o šestatřicetiletého Zaripova zájem v lize, kde jde několik let do popředí rychlé mládí před zkušenostmi? Vždyť bez smlouvy jsou ještě pořád hokejoví bardi Jaromír Jágr, Shane Doan a Jarome Iginla, budoucí členové Hokejové síně slávy. Bodový příděl Zaripova je však stále na velmi slušné úrovni. V uplynulém ročníku zaznamenal v 56 utkáních 45 bodů (16+29), v play-off přidal dalších 22 zářezů (15+7) v 15 duelech.

V červencové dopingové kauze byli kromě Zaripova potrestáni tresty ještě dva hráči. Andrej Koněv z Vladivostoku si nezahraje do listopadu, Derek Smith z Medveščaku Záhřeb, v jehož krvi byl nalezen kokain, bude pauzírovat do září 2018.