Dojatý třebíčský kapitán Dolníček slavil jubileum dvěma góly

Klub si dal na slavnostním zahájení záležet. Speciální dres se sedmistovkou předávali na ledě kromě ředitele klubu Karla Čapka také tři Dolníčkovi synové - David (13 let), Adam (7) a Denis (4).

„Absolutně jsem nečekal, že dorazí i moji kluci. Každopádně to bylo moc hezké a dojemné,“ nechal se slyšet dlouholetý kapitán třebíčského týmu.

Emoce s ním prý dokonce cloumaly natolik, že se skoro nedokázal soustředit na začátek sobotního ligového utkání.

„Snažil jsem se celou ceremonii co nejrychleji vypustit z hlavy, ale musím přiznat, že jsem měl fakt honičku, abych první střídání zvládl bez slziček,“ svěřil se hokejový matador.

Vydal se ve stopách strýce

Láska k ledu, bruslím a hokejce se v rodině Davida Dolníčka dědí. Všichni tři jeho synové už rovněž oblékají dres Horácké Slavie.

„I mě k hokeji kdysi dovedli rodiče. Navíc strejda hrával za třebíčské áčko, takže jsem hokejem žil odmala,“ zavzpomínal na svoje začátky nejstarší hráč letošního A-týmu Horácké Slavie, který 6. února oslaví osmatřicáté narozeniny.

Do hokeje má ale stále chuť. I když, kolik zápasů ještě k současným sedmi stům přidá, zatím netuší. „Teď se soustředím hlavně na to, abych dohrál tuhle sezonu a dostali jsme se s týmem do play-off. Co bude pak, se teprve uvidí. Probereme to s rodinou a záležet bude taky na tom, jestli o mě bude zájem ze strany klubu,“ krčil rameny Dolníček.

Toho, že by snad o jeho služby už vedení Horácké Slavie nestálo, se ale s největší pravděpodobností bát nemusí. Zvlášť pokud bude pro tým stále tak užitečný jako doposud. Vždyť i ve svém jubilejním zápase vstřelil dva góly a v tabulce klubové produktivity drží v letošním ročníku druhé místo.

Mimochodem, kolik bude stát Davida Dolníčka 700. zápas v první lize, v němž navíc dvakrát skóroval? „Je pravda, že něco jsem klukům v kabině slíbil. Navrhl jsem sedm set korun s tím, že v případě výhry se tahle částka zdvojnásobí. Myslím, že to jim musí stačit,“ smál se kapitán třebíčského týmu.

U hokeje zřejmě tenhle šikovný útočník zůstane i po skončení kariéry. Už teď se totiž v Horácké Slavii věnuje práci s mládeží.

„Řekněme, že se tak nějak pomalu zapojuju. Udělal jsem si trenérské béčko,“ hlásil. A jak by sám sebe v roli trenéra charakterizoval? „Jsem určitě trpělivý a hodný,“ ujišťoval se smíchem.

Většinu své kariéry odehrál v dresu mateřské Třebíče. Ta letošní sezona je pro něj v tomto směru už šestnáctá v pořadí. A fanoušci si ho spojují nejenom s jeho obrovským přehledem na ledě a přetrvávající výraznou produktivitou, ale také s číslem 10, které nosí na dresu už pořádně dlouho.

„Co si pamatuju, tak někdy v dorostu nebo v juniorech se mi líbila hra Pavla Patery, takže jsem si na hokejky pořád psal jeho číslo a jméno,“ přiznal s úsměvem Dolníček. „Byl to tehdy můj vzor, takže jsem si vzal i jeho desítku.“

Laš, Mertl a další...

Při povídání o svém dosavadním hokejovém životě se zarazil pouze jednou. A to ve chvíli, kdy přemýšlel o odpovědi na dotaz, který spoluhráč byl pro něj až doteď tím nejlepším.

„Hrozně těžká otázka, protože výborných hráčů tady byla spousta a nerad bych na někoho zapomněl,“ bránil se. „Každopádně jsem rád hrával třeba s Markem Lašem nebo s Tomášem Mertlem. A jelikož s Romanem Eratem jsme stejný ročník, je skvělé, že aspoň ty tři poslední roky teď tady hrajeme spolu,“ svěřil se.

Už v pondělí večer čeká Dolníčka a jeho spoluhráče další prvoligový zápas. Tentokrát se k němu vypraví do Havířova. Tedy na led aktuálně dvanáctého celku tabulky WSM Ligy. To Třebíč si sobotním vítězstvím 4:1 v souboji s Benátkami upevnila šesté místo.