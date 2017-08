Další talentovaný Kaše chce napodobit bratra. Cesta vede přes Švédsko

Hokej

Zvětšit fotografii David Kaše a jeho gólová radost v chomutovském dresu. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 12:00

Jeho o rok a půl starší bratr Ondřej už se probil do NHL. Sbírá starty za Anaheim, okusil i mače ve Stanley Cupu, a jak to tak v rodinách bývá, jeho mladší sourozenec by ho rád následoval.