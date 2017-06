David Kaše odchází z Chomutova do Švédska, bude hrát za Moru

Hokej

Zvětšit fotografii David Kaše a jeho gólová radost v chomutovském dresu. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 17:12

Hokejový útočník David Kaše odchází z extraligového Chomutova do Švédska a nově bude hrát za tým Mora IK. Severský klub oznámil příchod dvacetiletého českého juniorského reprezentanta, který startoval letos i loni na světovém šampionátu hráčů do 20 let, na svém oficiálním webu.

„David je kreativní, ale zároveň i zkušený hráč. Může hrát na centru, ale i na křídle a je využitelný v řadě herních situací. Je to jeden z největších českých talentů,“ uvedl sportovní manažer Anders Sundby. Kaše, jehož starší bratr Ondřej se v aktuální sezoně prosadil do kádru Anaheimu v zámořské NHL, odehrál v uplynulém extraligovém ročníku za Piráty včetně play-off 47 zápasů, ve kterých vstřelil pět branek a přidal deset asistencí. V nejvyšší soutěži zatím odehrál 85 utkání a připsal si v nich 18 bodů.