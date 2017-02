Česká sláva v NHL mizí. Ohrožený druh Krejčí si přeje další stovku bodů

Zaměstnanci arény Verizon Center na vozík ládují jednu obří tašku za druhou, aby mohla co nejrychleji začít cesta na letiště. O pár metrů dál těžkne ve vzduchu nezaměnitelný odér, jemuž někteří s láskou říkají „vůně hokejové šatny.“

Hráči Bostonu se z ní trousí, naštvaní prohrou 3:5 proti místní skvadře bohatýra Alexandra Ovečkina. Vítězní Washington Capitals jsou nejlepším týmem NHL.



David Krejčí ještě nemůže. V obleku postojí nejprve před hloučkem amerických, pak i českých novinářů.

Potolikáté už. Kolik sezon ještě?

„Udržet se v NHL je čím dál těžší. Chodí sem hodně mladých, hokej je mnohem víc o rychlosti, než bývával,“ kývne hlavou třicetiletý centr. „Jednoduché to není, ale musíte se stím umět vyrovnat. Aby tu člověk dál zůstal, musí makat na rychlosti v létě i během sezony. Aby byl dál dobrý.“

On dobrý je. Zástupce mizející české hokejové slávy. Ohrožený druh.

„Snad padne další stovečka“

V ročníku 2006/07 Krejčí ve světě, po němž touží každý kluk na bruslích, začínal a na ledě mohl potkat rovnou dalších 64 krajanů.

Přičtěte desítku let, podívejte se na sezonu 2016/17 a spatříte, že Čechů se v NHL i s ním objevilo jen 32.

Krejčího kariéra v NHL 11 sezon nastupuje v elitní lize, ve všech za Boston Bruins.

677 zápasů odehrál, získal v nich celkem 506 bodů. Pětistovku slavil nedávno.

0,75 je jeho bodový průměr na zápas. Je 9. nejefektivnější Čech v historii NHL

To, že Krejčí v půlce ledna dosáhl gólem na 500. bod kariéry, by v dobách jeho vstupu mezi elitu vyvolalo uznalé pokývnutí, ale nikoli obdiv. Dohromady tenhle limit dobylo 22 Čechů, ale z těch v NHL aktivních? Veterán Jaromír Jágr, na konec kariéry (či na velký comeback) v ústraní čekající Patrik Eliáš, další dva zkušení borci Tomáš Plekanec a Radim Vrbata, ze slávy ustupující Aleš Hemský. K tomu ještě za Kometu v extralize nastupuje jiný „pětistovkař“ Martin Erat.

Proto už teď kulatý Krejčího počin událostí je.

„Určitě mi proběhlo hlavou, že když jsem před deseti lety začínal, vůbec bych na to nepomyslel,“ přiznal Krejčí. „Byl jsem rád, že jsem v NHL. Chtěl jsem se tu udržet, vyhrávat zápasy. To platí pořád, ale pětistovka potěší. Doufám, že ještě nějaká stovečka padne.“

Po Krejčím by se mohl brzy dočkat rival z Východní konference Jakub Voráček, eso Philadelphia Flyers. Tihle dva mezi českými útočníky spolu s Krejčího mladým spoluhráčem Davidem Pastrňákem reprezentují opravdové ofenzivní tahouny. V Calgary uznávají všeuměla Michaela Frolíka.

Jágr stále umí, ale bude mu 45 let. Když je zdravý Tomáš Hertl, měl by patřit v sestavě San Jose vysoko. Ondřej Palát by měl v Tampě Bay udělat krok potvrzující elitní postavení, ale...

Řady řídnou. Tak to je.

S hvězdami to jde snáz

Krejčí pro kariéru v NHL udělal mnohé. Loni neváhal s druhou operací bolavé kyčle, neboť jej dlouhodobě trápil a on odmítá ústup z pozic; zaplatil i daň v podobě absence na Světovém poháru. „Obrovská ztráta. Krejča měl být náš klíčový hráč. První nebo druhý centr. Ohromně důležitý i v přesilovkách na modré,“ říkal manažer reprezentace Martin Ručinský.

Poslední dva zápasy se potěšil gólem, ve Washingtonu zametl do branky puk po tlaku Pastrňáka a Kanaďana Brada Marchanda. „Spadlo nám to ke konci, bohužel už bylo celkem pozdě,“ řekl o obnovené české dvojičce z Bruins.

Ke kamarádovi zvanému „Pasta“ a Kanaďanovi s výrazným nosem, který byl po středě třetí v bodování NHL, trenér poslal Krejčího ve chvíli, kdy elitní centr Patrice Bergeron dostal pukem do kolena.

Bylo hned znát, jak se mu vedle takových kapacit hraje.

„Mělo by být jedno, s kým nastupujete v prvních dvou lajnách, ale samozřejmě si s Pastou rozumíme,“ netají se. „Dlouho jsme spolu hráli minulou sezonu. Tuto moc ne, takže jsem vždycky rád, když to jde. Když si můžeme puk ťuknout.“

Vedle něj by mohl mít i víc než stávajících 34 bodů (13+21) za 54 zápasů. „Ale nejde o body, ale o mě. Chci se cítit dobře, mít puk na holi. Když ho nemám, bohužel toho moc nevytvořím. Potřebuju, aby mi fungovaly nohy a abych to dostával od spoluhráčů na hokejku,“ nechce se vzdát pozice toho, kdo režíruje, určuje chod duelu. Kdo je lídrem.

I proto ve Washingtonu burcoval, že krom elitního útoku musí povstat další: „Potřebujeme, aby góly dávalo víc lidí. Aby se přidaly další lajny. Musíme hrát každý zápas stejně: tvrdě, makat na obou stranách hřiště, s odhodláním. Tak se vyhrává. Musíme být jednotní. Pokud to neuděláme, budeme mít potíže.“

Sezona jde do finiše

Krejčí potíže mít nechce, a tak se neustále přizpůsobuje nové NHL. „Všechny týmy jsou dobré. Poslední může porazit prvního. Každý zápas je strašně důležitý. Tak to teď je,“ popisuje nové pořádky, v nichž se chvilkové vydechnutí klidně navždy vymstí. „Ve Washingtonu jsme to nezvládli, nedá se nic dělat. Nesmíme sklánět hlavu, musíme se otřepat. V sobotu je další důležitý doma. Potřebujeme body jako sůl.“

A bude to jen složitější. Jak se blíží mámení boje o stříbrný grál, každý přidává. „To jo. Každý rok se sezona po padesáti zápasech láme a jde do finiše,“ říká Krejčí. „Zatím jsme na pozicích pro play-off. Musíme vyhrávat. Musíme to udržet.“

O jeho roli v NHL platí totéž.

Chce ji udržet. Musí ji udržet.