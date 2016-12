Kvasnička na juniorském šampionátu dohrál. Nahradit by ho mohl Zacha

Hokej

Zvětšit fotografii Pavel Zacha (vpravo) z New Jersey se snaží zaskočit Marca-Andreho Fleuryho v brance Pittsburghu. | foto: AP

dnes 8:35

Montreal (Od našeho spolupracovníka) - David Kvasnička pondělní zápas juniorského světového šampionátu s Finy nedokončil, v úterý proti Švýcarům nenastoupil. „David na turnaji bohužel skončil,“ potvrdil trenér hokejového výběru do dvaceti let Jakub Petr. „Není to nic vážného, pro zbytek sezony ho zranění neomezí, ale je bolestivé a rekonvalescence se odhaduje na čtrnáct dní.“

Češi mohou doplnit soupisku ještě o jednoho hráče. Na té současné je šest obránců a dvanáct beků. „Pořád je ve hře i varianta s Pavlem Zachou. Dnes a zítra se o tom pobavíme a rozhodneme, zda dopíšeme obránce, nebo útočníka,“ uvedl Petr. Ztráta Davida Kvasničky, nejmladšího obránce týmu a letošního vítěze Memoriálu Ivana Hlinky, kouče mrzí. „Stále toho má ale hodně před sebou. Čeká ho mistrovství světa do osmnácti let, hrát může i na dalších dvacítkách. Je to nepříjemné, ale hokej přináší i zranění. Společně s hráči širšího kádru, které nedopíšeme, odletí domů.“ David Kvasnička (vlevo) v dresu Plzně Ve středu má reprezentace volno, ve čtvrtek od 19:00 středoevropského času vyzve Dány. Pokud je porazí, zajistí si postup do čtvrtfinále. V předcházejících dvou utkáních totiž bodovala - nejprve porazila úřadující mistry světa Finsko (2:1), v úterý dokázala ze stavu 1:3 dotáhnout zápas se Švýcarskem do prodloužení. V něm Češi obrat nedokonali, o vítězství 4:3 rozhodl Nico Hischier. „Po gólu na 3:1 to vypadalo, že je zápas ztracený. Jsem na kluky hrdý, že za tohoto stavu nesložili zbraně. Střídačka pořád žila a do poslední chvíle věřila ve srovnání. Získaný bod může mít v konečném součtu hodně velkou cenu,“ ví Petr.