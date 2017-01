Kéž je vyprodáno, doufá vítkovický Květoň před derby s Třincem

„Pro nás všechny je to velká výzva. Ještě jsme s nimi letos nevyhráli, takže by bylo krásné je teď doma porazit,“ říká David Květoň.

Hecoval jste se s bývalými spoluhráči?

Občas si s někým napíšu. S Martinem Růžičkou jsem například mluvil. Ale, že bychom se nějak vyhledávali a scházeli se, volali si, to ne.

Třinec vede extraligovou tabulku. Prozradíte, jaký plán máte, abyste ho přemohli?

Musíme dodržovat to, co máme hrát, a musíme makat naplno. A to není jen klíč k derby, ale to je prostě potřeba dělat celou dobu. Od začátku sezony vidíme, že když to plníme, tak vítězíme a můžeme porážet i nejlepší týmy. Problém nastává, když sejdeme ze systému. A už je jedno, jestli hrajeme proti Třinci nebo Spartě. Musíme hrát totálně zodpovědně. Podle mě jiná šance není.

Derby jste poznal z obou stran. Je nějaký rozdíl v jeho vnímání mezi Vítkovicemi a Třincem?

Musím přiznat, že derby je především věc pro lidi. Obě města jsou od sebe nepříliš vzdálená, je to boj o to, kdo je tady v kraji lepší. Hráči v kabinách to ale až tak neřeší a vlastně ani nemůžou, pokud nejde o play-off. Je to atraktivní, ale pořád se hraje jen o ty stejné tři body, o které se hraje od září do března a nejen s rivalem, ale i s ostatními soupeři. Fanoušci a média samozřejmě berou derby prestižně a více, než ostatní zápasy. Co já jsem měl možnost zažít, tak určitě to mezi hráči není nějaká válka. Rivalita cítit je, ale ne nenávist.

Na Třinec bývá Ostravar Aréna obvykle plná. Těšíte se na mimořádnou kulisu?

Tak by to v derby mělo být – plná hala, super atmosféra. Já jsem to zažil v Ostravě i jako hráč Třince a nedávno i jako hráč Vítkovic a ten hokej je hned o něčem jiném, když je hodně lidí a fandí se. Já doufám, že přijde plná hala, nejlépe vyprodáno. Hraje se v neděli, je to Třinec, který vede ligu. Co víc si přát?