Chyběly nám rozdílové hráčky, říká po prohře hokejistek Moravec

O krok blíže olympijskému snu byly české hráčky po trefě Anety Lédlové na konci první třetiny. Od druhé části už ale dominovaly Švýcarky. „První třetina byla velice solidní,“ vrací se k zápasu Moravec. „Od druhé už jsme ale nepochopitelně přestali hrát. Útlum tak trochu nastartovala naše nevyužitá přesilovka.“ Naopak soupeřky si s početními výhodami věděly rady. „Švýcarky jsou v přesilovkách hodně dobré. Teď z nich skórovaly dvakrát.“

Pod čtyři branky reprezentace helvétského kříže se podepsaly dvě střelkyně - Anna Müllerová a Lara Stalderová. „Obě jsou jejich rozdílovými hráčkami. A to hrálo také prim. Ne všechny naše holky předvedly to, na co doopravdy mají. Nesešly se s optimální formou, nebyly úplně v pohodě. K vítězství jsme potřebovali od každé hráčky, aby předvedla svůj standard.“

Že by hrála roli nervozita z rozhodujícího střetnutí? Češky potřebovaly k postupu jakékoli vítězství... „Neřekl bych, že holky byly nervózní,“ nesouhlasí Moravec. „Možná jen lehce před zápasem, ale tím si prochází skoro každý. Jakmile utkání začne, takové věci opadají.“

Psychickou rovinu však střelec zlatého gólu z mistrovství světa 2001 z vlivu na výkon nevylučuje. „Strašně moc jsme chtěli, nasazení a emoce byly obrovské. Ovšem někdy na úkor hokejové chytrosti, ta nám trochu scházela.“ Hlavním problémem byla podle Moravce koncovka. „Trefili jsme dvě tyčky, ale jinak nám to tam nepadalo. Nebyli jsme schopni přidat další gól.

Loni jsme stejnou sestavu porazili

Švýcarské hráčky se pohybovaly velmi důrazně na hraně brankoviště gólmanky Kláry Peslarové. Za úmyslné najetí do dvacetileté brankářky šla dokonce ve druhé třetině pykat na trestnou lavici Nina Waidacherová. „Holky jsme upozorňovali, že Švýcarky budou hrát na hranici tvrdosti, možná i za ní. Že budou chtít naplno zúročit domácí prostředí,“ vysvětluje Moravec.

Zároveň pochválil práci svých svěřenkyň okolo vlastní branky. „Myslím, že naše obránkyně Švýcarky dobře blokovaly a bránily podobným nájezdům. Ale v tomto směru bych neviděl větší problém. Holky odváděly před vlastním brankovištěm dobrou práci a brankářku chránily, i za cenu potyček. To je zkrátka naše území a neexistuje, aby tam byl soupeř.“

David Moravec dal zároveň vzpomenout na fakt, že na loňském šampionátu v kanadském Kamloops si české reprezentantky vedly o poznání lépe. „Na posledním mistrovství světa naše forma postupně kulminovala a bylo to znát. Měli jsme tehdy proto velkou sílu. Švýcarky byly v Kamloops téměř ve stejné sestavě jako teď a přehráli jsme je. Tentokrát to nebylo prostě ono.“

Příprava na další světový šampionát v americkém Plymouthu už se kvapem blíží. „Teď máme měsíc pauzu, pak nás čeká mistrovství světa v Americe,“ přibližuje plány ženského výběru Moravec. „Budeme mít v Čechách pětidenní kemp a potom poletíme do Detroitu. Tam budeme mít další přípravu před samotným šampionátem.“

Mistrovství světa žen začíná 31. března.