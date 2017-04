Prioritou byl Zlín. Věřím, že trochu pomůžu, říká Nosek

„Přemýšlel jsem, jestli je vchod do kabiny stále stejný, vnitřek se ale hodně zlepšil,“ líčí 36letý bek své první dojmy ze staronového prostředí. „Asi čtyři kluky jsem ve Zlíně zažil, některé znám od vidění. Je tady strašně moc mladých, s kterými jsme se nepotkal. Ale rychle se seznámíme.“

Z Martina Hamrlíka, s nímž jste hrával, je najednou trenér. Jak ho vnímáte?

Je to nezvyk. Poslední dobou se mi ale stává, že ze spoluhráčů jsou trenéři, manažeři. Není to úplně něco nového. Venca Varaďa, Honza Peterek, Pavel Sailer, Pavel Zubíček... Tahle cesta mě ale neláká. Neumím si to představit.

Dohrajete extraligovou kariéru ve Zlíně?

Dohodli jsme se s vedením na dlouhodobější spolupráci. Ale na přání klubu nemůžu délku kontraktu zveřejnit.

Na kolik sezon v extralize si ještě troufáte?

To se těžko odhaduje. Cítím se relativně dobře. Každý by chtěl hrát co nejdéle. Pro mě je prioritou dodržet smlouvu, kterou jsem podepsal, pak se uvidí.

Jste rodákem z Olomouce. Domů jste nechtěl?

V Olomouci jsem nikdy nehrál. Ani nevím, že by s ní agent jednal. Řekli jsme si, že se zkusíme domluvit se Zlínem, a to se povedlo.

Byla ve hře i varianta, že byste zůstal v Třinci?

Byla, ale nedával jsem tomu moc velkou šanci. Člověk pozná během sezony, že to nepůjde.

Třinec měl mistrovské ambice, pro Zlín je úspěchem play-off. Jak se s tím srovnáte?

Na to se těžko odpovídá. V Třinci byly vždycky nejvyšší ambice. Paradoxně jsme dvakrát vypadli v play-off se Zlínem. Doufám, že si mužstvo sedne a že budeme hrát nahoře, jak bývalo ve Zlíně zvykem. Věřím, že tomu trochu pomůžu.

Třinec se Zlínem v play-off vždy vypadl. Měl z něho komplex?

Hráči v Třinci jsou posbíraní z celé republiky, takže nemůžou mít ze Zlína žádný blok. Za tři roky se jich tam protočilo strašně moc. Nicméně postoupit přes Zlín se nepodařilo ani jednou.

Tři sezony jste působil v Karlových Varech. Co říkáte na jejich sestup z extraligy?

Mrzí mě to. Také mi přirostly k srdci, i když to tak zpočátku nevypadalo. Hokej ve Varech měl výborné zázemí, i když fanoušci tolik v posledních letech nechodili. Kdyby se hrálo více nahoře, bylo by to naopak. Většina klubů z Moravy je určitě nadšená. Cestování do Varů je nepříjemné, ale vždycky jsem se tam těšil.