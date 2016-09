Olomoucký Ostřížek: Do sparťanů jsme chodili a body jsme si zasloužili

Celý tým byl mnohem bojovnější než naposledy v Karlových Varech. Co to způsobilo?

Minulý zápas nás po dlouhé cestě srazila v první třetině tři vyloučení a dva góly. Proti Spartě jsme šli do toho s tím, že hrajeme doma a musíme po nich od začátku chodit, protože to jako technické mužstvo nemají rádi. Splnili jsme to a byli jsme odměněni i za obětavost. Klobouk dolů, co kluci předvedli.

Pomohly vám i krásné góly, stejně jako spoluhráč Petr Strapáč jste trefil horní růžek.

Proběhly nějaké vtípky, že jsme dlouho nemohli dát gól a konečně to tam spadlo. Myslím, že se nám teď bude hrát lépe.

Takže začnete dávat góly pravidelně?

Na produktivitě musíme zapracovat. Šancí máme každý zápas dost a dávat jeden a půl gólu na zápas je málo. Dá se na to vyhrávat, ale hodně těžko.

Kdy jste začali věřit ve výhru?

Rozhodující byl gól na 3:1, tím jsme se uklidnili. Druhý gól, který jsme dostali, byla taková haluz, hráč zlomil hokejku při nahazování, puk vjel přesně mezi beky, kam si našlápl Vrána. Pořád jsme tomu věřili, šli jsme tomu obětavostí naproti a dokázali jsme to urvat.

Nakonec jste ale o výhru mohli přijít v posledních vteřinách.

Byla blbost udělat v závěru faul a poslat nás do tří. Ty tři vteřiny před koncem jsem byl na buly, ale nevím, jak se puk k hráči dostal. Spadl, já jsem rval puk pod sebe a najednou byl u nich. Naštěstí pro nás střela neskončila v bráně. Další zápas hrajeme v Plzni a musíme tam jet s tím, že budeme hrát jako dnes, od začátku.