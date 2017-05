Pastrňák dál s nulou v kolonce gólů. Trefím se, až bude potřeba, věří

Pravda, dvacetiletý útočník byl v prodloužení s Norskem u klíčové akce, kdy po jeho přihrávce skóroval Jan Kovář, jenže ani to moc nenapravilo celkový dojem.

„Nevím, jestli fanoušci čekají, že dám gól každý zápas. Na šampionátu to není jednoduché, je to kvalitní turnaj. Bohužel mi to tam zatím nepadá, ale vyhráváme a to je důležitější. Jsem si jistý, že se trefím, až bude potřeba,“ reagoval Pastrňák.

Ten to měl proti Norsku těžké jako všichni ostatní: soupeř se totiž zaměřil hlavně na pečlivou defenzivu a prosadit se v přehuštěném útočném pásmu byl někdy přetěžký úkol.

„Nenechají vás hrát. Není žádná sranda se promíchávat kolem pěti hráčů, když na vás navíc pořád někdo visí. Je to náročné,“ líčí Pastrňák, jedna z největších hvězd českého týmu.

Zatím spíš jen podle jména. Proto se trenérský štáb snaží svůj klenot oživit. Když to nešlo po boku Plekance a Červenky, tak putoval k Voráčkovi a naposledy proti Norsku poskočil do elitní formace ke Kovářovi se Zohornou.

Nic z toho však nezabírá a dál platí slova hlavního kouče Josefa Jandače, jenž už po utkání s Běloruskem prohlásil: „Jeho formace není úderná tak, jak by měla být.“

Samotný Pastrňák však nepůsobí nijak sklesle. Po čtvrtečním zápase se usmíval a říkal: „Ono je jedno, kdo dá gól. Hlavně, že jsme vyhráli a máme s Nory lepší vzájemný zápas. Tyhle dva body jsou pro nás vážně důležité. Jsou zlaté.“

Nutno podotknout, že i když Pastrňák neskóruje, v tabulce produktivity českého týmu sdílí první příčku s Voráčkem - i on nasbíral ve čtyřech duelech čtyři body, byť jen za nahrávky.

Ta poslední byla navíc vítězná. Jak vypadala? „Jeli jsme dva na jednoho, jenže já se zasekl na modré, takže jsem jel před bránu trošku se zpožděním. Dostal jsem přihrávku na brusli, tak jsem si puk přikopl na forhend, ale byl už blízko gólmana. Naštěstí jsem stačil nahrát Kovymu (Kovářovi), který to nějak dorazil.“

Jestli si tedy Pastrňák na něco postěžoval, pak to byla kvalita ledu. „Není úplně ideální, puky na něm odskakují. Asi je to tím teplem. Ale už jsem si zvykl na větší hřiště, cítím se dobře.“

Jak vidno, mladá hvězda Bostonu si velkou hlavu z tlaku příliš nedělá. I v tom nakonec může být její síla.

Češi totiž mají na mistrovství solidně nakročeno a nejdůležitější chvíle nastanou za týden, kdy je na programu čtvrtfinále.