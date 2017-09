Pastrňák o stamilionové smlouvě: Tím to nekončí. Chci se dál zlepšovat

„Všechny kontrakty jsou nějakým kompromisem, kdy se sejdete zhruba někde uprostřed cesty. V tomto případě to sice trvalo o něco déle, ale nakonec se ty představy potkaly. A myslím, že obě strany jsou rády, že to takhle dopadlo,“ řekl Pastrňák před odletem do zámoří.

Jednání o jeho budoucnosti se dlouho natahovala. Pastrňákovi po uplynulé sezoně skončil nováčkovský kontrakt, díky němuž inkasoval maximální možnou částku 925 tisíc dolarů ročně. Poté, co v 75 zápasech zaznamenal 34 gólů a 36 asistencí a byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu za Bradem Marchandem, bylo jasné, že Bruins musí finančně přitlačit.

Jenže dohoda dlouho nepřicházela navzdory tomu, že už ve čtvrtek začal oficiální předsezonní kemp. „Tušili jsme, jak to bude, že se to bude natahovat, ale samozřejmě jsme rádi, že se to dotáhlo do konce. A kontrakt? Samozřejmě s ním panuje spokojenost. Je to za mnou a jsem rád, že se mohu soustředit na sezonu,“ uvedl Pastrňák. „Je krásné podepsat takovou smlouvu, ale pro mě tím nic nekončí. Naopak začíná. Je to dobrá motivace k tomu, aby se člověk nadále zlepšoval.“

Není tajemstvím, že agenti se snažili Pastrňáka srovnávat se stejně starým Leonem Draisaitlem, který v červenci uzavřel s Edmontonem osmiletý kontrakt s průměrným ročním výdělkem 8,5 milionu dolarů. Z tohoto pohledu je Pastrňák níž. On však říká: „Já bych se mu chtěl vyrovnat hokejově, to je můj cíl. Nad penězi jsem moc nepřemýšlel. Jsem si jistý, že se agenti pokoušeli o co nejlepší kontrakt, jaký mohli. Já chci ale být jeden z nejlepších jako hráč.“

Jak se za kontrakt, který mu v přepočtu vynese nezdaněných 878 milionů korun, odmění, zatím netuší. A momentálně ani nepřemýšlí o investicích. „Jsem mladý a ještě se musím naučit věci okolo, abych nešel do něčeho bezhlavě a nerozuměl tomu. Dám tomu nějaký pátek a pak třeba začnu něco studovat.“