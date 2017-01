V závěru jsme hráli zbytečně zatažení, litoval olomoucký bek Škůrek

„Ve třetí třetině jsme hráli hodně zataženě, nechávali jsme jim velký prostor. Možná jsme měli v hlavách, že jsme teď zvládli třetí třetiny stoprocentně a týmy proti nám nevěděly, co mají hrát. A možná jsme mysleli, že to přijde samo,“ soukal ze sebe David Škůrek, smutný obr olomoucké defenzivy.

Čím vás Boleslav přehrála?

Hlavně nám šlo špatně střední pásmo. Vytáhli všechny útočníky a protečovávali to, nebo nám chodili do stojících beků a to nám dělalo hrozné problémy. Možná jsme si to pokazili už ve druhé třetině, kdy jsme nevyužili šance. Měli jsme to mezi kruhy, a vymýšlíme hrozné akce.

Druhý a třetí gól jste ale dostali z brankoviště.

Mají rychlé útočníky a využívají toho. Dostávají vás pod tlak a pak jste v pásmu rozhození, bere vám to síly, jim to zvedne sebevědomí a věří si tam.

Už v úvodu vás Boleslav zatlačila a šla do vedení. Čím to bylo?

Podepsala se hlavně první třetina, že jsme byli hrozně chladní, nehráli jsme to, co předtím, nehráli jsme do těla, nenapadali a čekali jsme, co bude. Po ubráněném oslabení jsme se zvedli, druhou třetinu jsme dohráli parádně, a kdybychom tak hráli pořád, vyhráli jsme.

V době největšího tlaku vás ale přibrzdily dva fauly.

Naštěstí nám oslabení jdou, ale pět na pět jsme lepší, potom hrajeme oslabení, bere nám to síly, hráči, co mají hrát 5 na 5, stojí, pak jdou na led studení. Nejsme v tempu a je to znát.

Dolehla na vás tíha zápasu o desítku?

Na to jsme vůbec nemysleli. Kdybychom dali gól na 3:1, vypadalo by to jinak. Ve třetí třetině jsme polevili, nevěděli jsme si rady se středním pásmem, dostávali nás pod tlak a to rozhodlo.

Co znamená porážka pro vaše šance na předkolo?

Musíme se odrazit od výkonů, co jsme teď měli, a ne od dvou špatných třetin. Když u toho vydržíme, věřím, že to zvládneme.

Aspoň vás může těšit, že jste se trefil ve druhém utkání po sobě.

Je to spíš štěstí, protože takové střelecké pokusy jsem měl pořád.