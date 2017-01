Hrát dvě třetiny nestačí, uvědomuje si plzeňský útočník Stach

„Alespoň ten bodík,“ svěřil se po porážce 2:3 v prodloužení čtyřiadvacetiletý Stach. „Jenže abychom mohli myslet na výhru, musíme hrát naplno šedesát minut. Jen dvě třetiny nestačí,“ zlobil se.

Zase jste nezvládli první třetinu a nabrali dvoubrankovou ztrátu. Co bylo špatně?

Začátek jsme měli strašný, už poněkolikáté za sebou. Musíme se toho vyvarovat, protože pak čtyřicet minut jen honíme výsledek. Co je špatně? Nevím. Kdybychom to věděli, tak se to nestává. Prostě do toho musíme jít od první třetiny úplně naplno, ze všech sil.

To se neděje?

No právě, že se o to snažíme, nic nevypouštíme. Bohužel, ty první třetiny tomu poslednou dobou vůbec neodpovídají.

Ustáli jste oslabení tři na pět, pak stejnou výhodu využili. Od druhé třetiny už jste byl s vaší hrou spokojený?

Dneska se to povedlo alespoň dorovnat. Bohužel, pak jsme dostali gól v prodloužení. Ale tam už je to vabank. My se musíme zaměřit hlavně na ty začátky zápasů.

I vaše bilance v prodloužení je zlá, nesedí vám hra 3 na 3?

Zase jsme si řekli, že každý musí být se svým hráčem. Jenže za chvíli nám to tam propadlo a byl konec. Při hře 3 na 3 stačí jediná malá chyba a je z toho vyložená šance.

Ze dvou utkání na ledě týmů z čela tabulky – v Liberci a v Třinci, máte jediný bod. Jste zklamaný?

Nejsme určitě spokojení, dvakrát jsme prohráli... Ale ten bod musíme brát. Teď se hlavně musíme co nejlépe připravit na páteční zápas s Chomutovem.