Z dříče se přerodil ve zlínského tahouna. Šťastný si šanci vyčekal

„Důležitý je týmový výkon, ale když to vezmu osobně, je to obrovský rozdíl oproti minulým sezonám. Dostávám větší prostor. Když trenéři stojí za hráčem a věří mu, cítí se lépe,“ říká o svém progresu.

Dokládají to i statistiky. Zatímco v předešlých dvou ročnících si v 63 extraligových duelech připsal tři branky a dvě nahrávky, v letošním je v týmové produktivitě čtvrtý s 11 góly a 9 asistencemi. A to kvůli podzimní tříštivé zlomenině palce na ruce vynechal devět kol.

„Před sezonou jsem si říkal, že kdybych dal sedm osm branek, že by to bylo dobré,“ přiznává Šťastný, který se rozjel v půlce ledna.

Od té doby zaznamenal devět kanadských bodů. Tři z nich byly vítězné, „last minute“ gólem s Pardubicemi poslal zdánlivě ztracený duel do prodloužení. „Hráč má radost z každé branky, ale dobře ví, který je důležitý.“

Poslední dva Šťastného zásahy byly extrémně důležité. V úterní dohrávce jimi přispěl k vítězství 4:2 ve Vítkovicích.

„Kdybychom nevyhráli, už by to bylo tak trochu sci-fi,“ říká o šancích na postup do play-off. Čtyři kola před koncem zkrátil Zlín odstup od desáté Plzně na jeden bod. „Nabudilo nás to, ale musíme vyhrát všechny zápasy. Nedá se spoléhat, že ostatní budou ztrácet.“

Dnešní protivník je však pro Zlín v letošní sezoně jedním z nejvíce nepříjemných – ve třech duelech s Chomutovem ještě nebodoval. Stejně špatnou bilanci má už jen s Libercem.

„Dobře brání. Hru mají takticky zvládnutou. V Chomutově mi přišlo, že nás měli perfektně nastudované, do šancí nás moc nepouštěli,“ vybavuje si Šťastný, který na přelomu ledna a února nastupoval v prvním Holíkově útoku.

A přestože se v posledních dvou kolech prohodil ve druhé řadě s lotyšským střelcem Bukartsem, pořád má vysoký čas ve hře.

„Asi je lepší, když hrajete celou sezonu ve stejné lajně. Ale to nejde, jsou zranění, pokles formy. Se všemi hráči, co jsou tady, jsem už hrál, takže mi to nevadí. Hlavně že hraju,“ líčí Šťastný.

I když v minulých sezonách neměl v extraligové sestavě jisté místo a pendloval mezi mateřským Přerovem a Zlínem, trpělivě čekal.

„Když si vezmu, že dva roky zpátky jsem hrál druhou ligu, tak musím být rád,“ podotýká Šťastný, který si svými výkony řekl o změnu hostování v trvalý přestup. „Líbí se mi tady, jsem spokojený, chci ve Zlíně pokračovat.“

Na otázku, jestli mu vedení předložilo smlouvu, odpověděl s mnohoznačným úsměvem: „To nemůžu komentovat,“ naznačil, že ve Zlíně pravděpodobně setrvá delší dobu.