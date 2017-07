Se Slovanem to bylo celkem vyhrocené, říká pardubický útočník Tomášek

„Někteří už jsme druhý týden na ledě. Chvíli bude ještě trvat, než se to srovná, ale tyhle zápasy jsou na to nejlepší,“ prohlásil jedenadvacetiletý centr po triumfu svého týmu 5:2. Už o den dříve přitom jeho Dynamo přemohlo Slovan 2:1 na nájezdy.

Jaký to pro vás byl rozjezd?

Bylo to docela v tempu. Máme přípravu, takže síly ke konci zápasu samozřejmě docházely. Slovan je kvalitní soupeř, přestože taky v přípravě. Mám dobrý pocit z toho, že jsme nad ním vyhráli, takhle to člověka víc baví.

Co intenzita soubojů?

Bylo to celkem vyhrocené, dohrávaly se. Hosté nechtěli prohrát i druhý zápas. I oni sem přijeli s tím, že spousta kluků hraje o místo. Mělo to náboj. Jedině dobře, protože sezona nebude jiná. Ze začátku jsem byl z toho možná překvapený, ale pak si hned zvyknete. Jde o ten přechod z tréninku do zápasu.

Váš gólman Ondřej Kacetl mluvil o tom, že hráčům Slovanu ke konci odvety nechodily nohy, protože hrál na rozdíl od vás v prakticky totožné sestavě jako v prvním mači. Měl jste také ten dojem?

Měl. Taky jsme vedli, museli pořád tlačit. My si mohli náskok jenom hlídat a nemuseli nějak lítat. Chtěli vyrovnat, a sil proto vydali víc. Ale jinak vysoké tempo, na to, že hráli i ve středu, udrželi dlouho.

Se Sachou Treillem si v útoku docela rozumíte, že? Připravil vám oba góly.

Je to první zápas... Umím anglicky, což je velké plus. On už někde taky byl, jeho angličtina je dobrá a navíc mluví i trochu česky. Dorozumíme se. Ale kdoví, jak budou lajny nakonec vypadat. Sacha je výborný hráč. Velký, silný - hrál fakt dobře.

Řada hráčů je nyní v Dynamu na try-outu, bojuje o smlouvu. Je to poznat v tréninku?

Jo, to už od začátku. Nasazení je vysoké, při cvičeních i v minizápasech, co jsme hráli mezi sebou. I kluci, co smlouvy mají, jim to nemůžou jen tak nechat. Každý hraje o svoji práci. Tohle bylo i u Slovanu, viděl jsem tam nějaké juniory s košíkem. Každý bojuje o místo. Konkurence to zvedne.

Hrát v našlapané malé hale před skandujícím publikem muselo být příjemné.

Už jsem tam zažil pár přáteláků, když jsem do Pardubic přišel. Teď to však bylo daleko vyhrocenější, jako kdyby to už byl zápas normální sezony. Nemluvím o tom, jak to vypadalo na ledě, tam pochopitelně byla k vidění řada nepřesností a taktických chyb. Ovšem co se týče atmosféry, bylo to vážně dobré. Lidi se jdou ve čtvrtek, v pracovní den, ve 12 hodin podívat na hokej. To je opravdu zajímavé. Jsem rád, že jsme vyhráli oba dva zápasy, i když ten první byl na nájezdy. To je asi nejlepší odměna pro fanoušky, kteří přišli v takovém vedru.