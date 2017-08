Plzeňský Kindl: Bojujeme o místo, ale je to zdravá rivalita

„Skoro všichni bojujeme o nějaký flek v mančaftu. Teď někteří kluci odjeli na reprezentační srazy, pro nás ostatní je to další šance ukázat se,“ hlásil Kindl po pondělním tréninku v plzeňské HM Areně.

Dnes tým čeká další test ve Strakonicích proti Českým Budějovicím, o víkendu turnaj v Německu.

Je v kabině znát, že hodně hráčů se rve o to, aby vůbec zůstali v extraligovém kádru?

Je nás tady pořád docela hodně, takže určitě ano. Ale tak to má být, rivalita je vždycky zdravá.

Projevuje se to i na trénincích?

V tom dobrém slova smyslu určitě. Dohrávají se souboje, ale není to nic za hranou. Že by někdo chtěl někoho zranit kvůli boji o sestavu, to absolutně ne.

Jak se s plzeňským herním stylem zžíváte vy osobně?

Pořád si ještě zvykám. Plzeň hraje odlišným stylem, než jsem byl zvyklý v Karlových Varech. Furt se trošku rozkoukávám, ale do začátku extraligy se do toho určitě dostanu naplno a všechno si zažiju.

Start sezony se blíží. Jste víc nervózní, nebo natěšený?

Natěšený, stejně jako ostatní kluci. Příprava je už dlouhá, každý se snaží být co nejlépe připravený na 8. září, kdy to všechno vypukne. Teď nás čeká náročnější týden se třemi přípravnými zápasy, tím se to všechno ještě stupňuje.

Vnímáte, jestli už si v týmu budujete nějakou pozici?

To ne. Trenéři pořád s lajnami točí, stále se něco zkouší, v zápasech se sestava pořád střídá. Je to na trenérech, brzy se určitě vše ustálí, abychom se dobře sehráli a v extralize do toho vlétli naplno.

Co zápisné, platí ho noví hráči v plzeňské kabině najednou?

No, už je to v šatně vylepené. Až přijde výplata, hned něco odevzdáme. Není to vůbec málo, dvouciferná částka... (úsměv)

Do týmu jste zapadl rychle?

Jsem tady teprve chvíli, ale co se týká party v kabině, je super. Všechno klape, fungujeme skvěle a problém žádný není.