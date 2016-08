Musí to být uragán, říká Denis Kindl o hře Karlových Varů

V úterý doma proti Chomutovu těsně před koncem první třetiny nabíjel společně se spoluhráčem Sebastianem Gorčíkem na dělovku Michala Vachovce z mezikruží na 3:0, ve 49. minutě pomohl další asistencí v přípravném duelu navýšit skóre ve prospěch Energie už na 5:0, to když se Jakub Flek propracoval sám před brankáře a pověsil puk těsně pod horní tyčku.

V úterý Karlovy Vary hosty z Chomutova těsně před startem hokejové extraligy zničily šesti góly a dvěma asistencemi k tomu pomohla jedna z nových tváří mezi karlovarskými mladíky Denis Kindl.

Pokud obránce Harant mluvil o možném tahounovi z řad ne ještě zcela vyzrálých a zkušených útočníků, mohl by jím klidně být Denis Kindl. Ve dvaadvaceti letech. Do Karlových Varů přišel v červenci z Kladna, kde odehrál uplynulý ročník a bodově rozhodně nestrádal. A tak není divu, že během léta dostal nabídku z extraligy.

Karlovy Vary skládaly kádr, který má být mladý, rychlý, důrazný. Kindl do něj zapadá. Navíc je to pravák, kterých trenéři tolik nemají. Především do přesilovky by produktivní útočník mohl vnést svěží vítr.

K týmu se připojil s příchodem na led a zabydluje se rychle. „Tým je v pohodě, kluci jsou super. Jsme tady mladá parta, pár starších, kteří se nás snaží držet. Zkoušejí to, ale najde se tady pár exotů, které je těžké uhlídat,“ směje se.

Zrovna jemu se karlovarská sázka na mládí líbí, ostatně jinak by nad svým angažmá zřejmě trochu váhal, nebo jej dokonce odmítl. „Je to cesta, kterou se klub vydal, a my jako hráči ji samozřejmě respektujeme. Pro nás je to velká šance se ukázat,“ uvědomuje si.

Už v mládeži přešel šumperský rodák do Pardubic, kde však na extraligový start dosáhnout prozatím nemohl. Povedlo se až později v Třinci, jemuž patřil ještě loňský ročník. Naskočil až během play-off a ve třech zápasech zapsal hned dva góly. Dokonale tak přenesl pohodu z Kladna, které sice brzy vypadlo v první lize, ale Kindl 38 kanadskými body patřil k oporám Rytířů. Ještě o devět bodů víc měl před třemi lety v Olomouci, která tehdy hrála ještě také první ligu.

„Určitě mě oslovilo, když Karlovy Vary chtěly a řekly, že budou sázet na mladé hráče. Cítím šanci se tady výrazněji prosadit. Samozřejmě v Třinci je konkurence obrovská, tam není snadné se bez větších zkušeností dostat do týmu. Nic to ale nemění na tom, že pořád musíme všichni makat a vybudovat si svoji pozici,“ ví Denis Kindl.

Slova o dřině a nutnosti na sobě stále pracovat dokresluje karlovarský rozpis tréninků. A také jejich náročnost. Všichni jsou ztotožněni s tím, že hokej Energie bude založený hlavně na pohybu. Hokej nahoru dolů. „Z naší strany to musí být takový uragán. Dvakrát denně trénujeme, na extraligu chceme být výtečně připravení,“ míní Kindl.

Trenéři Tlačil s Antonikem a Potajčukem chtějí po hráčích velkou aktivitu. V pěti útočit, v pěti bránit. To je na fyzičku hodně náročný styl. „To je prostě moderní hokej,“ nenamítá nic Kindl. „Jestli chceme být úspěšní, musíme dobře bruslit. Máme mladý tým a tenhle hokej by nám měl sedět nejlíp,“ uvědomuje si.

Mužstvo postupně piluje požadovaný systém. Zvyká si a odstraňuje nedostatky. V přípravě odehrála Energie osm zápasů, pět vyhrála, včetně toho posledního v úterý doma se Slavií a jen jednou odešla poražená v základní hrací době.

„Výsledky ale nepřeceňujeme. Musíme mít takový balanc a soustředit se na svoji hru. Samozřejmě nám to dodává sebevědomí, ale to hlavní začne až v září,“ ví dobře Denis Kindl. Jeho tým čeká v přípravě už jediný zápas, na páteční generálku do KV Areny přijede pražská Slavia, utkání začíná v 18.00 hodin. Pak už je na řadě extraliga a v pátek 9. září začíná Energie právě v Chomutově, kterému v úterý nadělila šestibrankovou nálož. I za přispění nového mladíka v útoku - Denise Kindla.