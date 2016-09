Turnaj nových rozměrů: čipy v pucích i dresech hráčů

A přeci se zdá, jako by tahle trojice seděla vedle sebe. Když v sobotním duelu proti Kanadě padl první gól, Fischer, jinak skaut reprezentace, hned pochyboval o férovosti. „Viděl jsem kontakt s gólmanem a nedovolené bránění.“

Myšlenku nahlas vyřkl do vysílačky, ve které o pár vteřin později slyšel ujištění od videokouče Havla, který si narychlo pustil záběry kamer nad brankovištěm. A vzápětí Kalous, další muž s vysílačkou v uchu, ze střídačky žádal rozhodčího o přezkoumání branky.

Kolik toho hráč najezdil

Nakonec stejně platila, leč i tento příběh ukazuje, že Světový pohár je do jisté míry turnajem 21. století. Ne, vysílačky nejsou až tak závratnou novinkou, spíš ale propojení všech tří mužů. A taky tím, jaké informace od Fischera a Havla k ledu proudí. Trenéři tak on-line znají statistiky hráčů na vhazování, jejich odehraný čas, dostanou varování, je-li některý z hráčů přetížen. „A taky samozřejmě jak vypadá celý obraz shora,“ říká Fischer.

Jelikož se zároveň Světový pohár řídí pravidly NHL, mají k dispozici trenéři i tzv. challenge. Mohou tedy požádat o překontrolování sporných situací před inkasovaným gólem. A právě proto sedí videokouč „odříznutý“ od světa, protože tady si může přepínat záběry kamer, které hlídají brankoviště i ofsajdové postavení. Stejné sestřihy si ale mohou pustit i na střídačce, každý tým má na nich tablet s live streamem i s aktuálními statistikami.

Pořád se to nemusí zdát, ale i tak je Světový pohár v oblasti technologií krokem do budoucnosti. Už pár let sice nejsou hokejové statistiky jen o brankách a nahrávkách či účasti na ledě při vstřelených gólech. Turnaj v Torontu je ale posouvá zase vpřed. V pucích i dresech všech hráčů jsou čipy, které „vyplivnou“ data o rychlostech hráčů. O tom, kolik toho v zápase najezdili, v jakém pásmu na ledě se nejčastěji pohybovali.

Tajností už nezůstává, jak dlouho které mužstvo drželo puk, jakou rychlost měly jednotlivé střely ani vzdálenost jednotlivých přihrávek, což už teď vidí diváci u televizí.

Přitom jde pořád jen o testovací provoz, protože Světový pohár je ideální generálkou před vstupem do NHL. „Já už se těším na ten výstup a na to, která data budou využitelná v NHL i jakékoliv jiné lize,“ říká Fischer.

Hráč s mikrofonem

Teď na samotném turnaji je zatím opatrný, z dostupných novinek nechce dělat závěry. „Vzhledem k tomu, že je to krátkodobě používané, tak způsobů, jak na tyto statistiky nahlížet, je několik. Proto si to víc rozebereme až po turnaji.“

Už před lety přitom NHL začala skrz statistiky nahlížet na hokej jinak. Zavedla například Corsi, což je statistika, která férověji interpretuje, kde se během utkání odehrává hra. Která z pětek je pod tlakem, kdo si ho naopak umí vytvořit. Jenže jde o odbornější pohled určený trenérům, fajnšmekrům. To údaje o rychlosti hráče či počtu jeho střel mohou být skvělým doplňkem pro laickou veřejnost, tak jak je tomu několik let ve fotbale.

A NHL zkouší ještě další věc. V každém zápase Světového poháru má jeden z hráčů připnutý mikrofon a na webových stránkách nhl.com se pak objevuje sestřih. V duelu proti Kanadě byl tím vyvoleným obránce Michal Jordán.

Má to však háček. Americké stránky k tomu potřebují českého „cenzora“, protože při utkání a zvlášť takovém, jaké bylo v sobotu, se nemluví úplně spisovně. Jordán dopadl dobře. Z minutového sestřihu se muselo mazat jen pár vteřin.

Jenže jakékoliv novinky pro televizní diváky jsou vlastně bezvýznamné, když jim přenos ničí zvuk, který předchází reálný obraz. Což je skutečnost, na kterou si řada lidí během hokejového Světového poháru stěžovala...