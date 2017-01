Jihlava slavila 60 let. Myšlenky na extraligu kazí nedostatek peněz

Po Holíkově dvacítce rychle sáhl Čachotský Vedení Dukly zařadilo k osobnostem šedesátileté historie jihlavského klubu také útočníka Tomáše Čachotského (vlevo). Když u příležitosti 60 let historie jihlavského klubu vedení Dukly vybíralo z řad hráčů a realizačního týmu osobnosti, které si zaslouží ocenění, dostalo se této cti pouze jedinému hokejistovi, jenž červenožlutý dres obléká v současnosti. Po boku bývalých reprezentantů, medailistů z olympiád či světových šampionátů nebo do řady mistrů republiky se mohl postavit útočník Tomáš Čachotský. Pětatřicetiletý hokejista, který je největším současným miláčkem fanoušků Dukly. „Dnešní den je pro mě obrovský zážitek,“ uvedl Čachotský po setkání na jihlavské radnici. „Nikdy by mě nenapadlo, že jednou budu takhle sedět s takovými legendami. Jsem rád, že jsem tam byl a užil si to. Nevím, kdy je ještě uvidím takhle pohromadě.“ V sobotním duelu proti Českým Budějovicím navíc Čachotský, který aktuálně vede kanadské bodování druhé nejvyšší domácí soutěže (40 bodů ve 40 zápasech), oblékl retro dres s číslem 20. Tedy stejný, jaký kdysi nosil Jiří Holík. „Dresy byly od jedničky do dvaadvacítky. A já jsem v Jihlavě začínal s dvacítkou,“ vysvětloval svoji volbu. „S panem Holíkem jsem si dnes podával ruku a říkal jsem mu, aby se po dlouhé době přišel zase podívat na hokej. Byl bych rád, kdyby za námi někdy přišel.“ Dukla své legendě dala ideální pozvánku. Vedoucí tým WSM Ligy porazila 2:1 v prodloužení a navázala tak na předchozí tři výhry proti stejnému soupeři. „Vítězství v těchto nádherných dresech? To je super,“ usmíval se Čachotský, který po utkání dostal od fanoušků dort ke svým pátečním narozeninám. „Třiadvacátým,“ vtipkoval.