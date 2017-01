Dva Češi ve stovce legend NHL. Hašek změnil řemeslo, Jágr obelhává čas

Hašek je považován za jednoho z nejlepších gólmanů všech dob, v NHL dokázal jako jediný brankář dvakrát získat Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče, v dobách největší slávy na svém postu naprosto dominoval.

Asi nejlépe jeho kvality vystihl bývalý spoluhráč z Buffala Mike Peca. „Člověku došlo, jak byl pro náš úspěch důležitý, až když v naší brance stál kdokoliv jiný než on. Každého před sebou dělal lepším hokejistou, dovolil nám, abychom hráli beze strachu.“

Špatný hráč pokeru

Pardubický rodák, který v neděli oslavil 52. narozeniny, proslul atypickým stylem, bezkonkurenčně četl hru a předvídal situace. „Své karty ale vykládal na stůl příliš brzy, jako špatný pokerový hráč. Společně jsme pracovali na trpělivosti,“ vzpomíná na Haška Mitch Korn, někdejší brankářský kouč Buffala.

Hašek se pod jeho vedením stal fenoménem, šestkrát získal Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana, originálními zákroky navždy změnil své řemeslo.

„Žádný jiný gólman nedokázal změnit vnímání své role tak jako Dominik Hašek. Měl schopnost dostat se do hlav soupeře. Protivníci byli v jeho nejlepších letech prostě zastrašeni brankářem. On je v historii jedním z mála, kteří tohle dokázali,“ tvrdí o něm Ken Hitchcock, momentálně trenér St. Louis Blues.



„Byl Waynem Gretzkým mezi brankáři,“ zopakovalo hned několik hráčů i expertů, mimo jiné i Haškův spoluhráč z Detroitu Chris Osgood.

Hašek dlouho nemohl svou kariéru korunovat ziskem Stanley Cupu, vysněného kolektivního úspěchu se dočkal až po přestupu do Detroitu. V roce 2001 se stal členem hvězdného týmu, patrně jednoho z nejsilnějších v dějinách NHL. Vždyť v oné čerstvě představené stovce výjimečných je hned devět hokejistů z tohoto kádru.

Stříbrný pohár nakonec zvedl nad hlavu dvakrát, v NHL vydržel až do třiačtyřiceti.

Slunce, které zastínilo hvězdy

Proslul jako tréninkový maniak, byl houževnatý a extrémně soutěživý. I na tréninku si vyčítal každý gól a snažil se nevypustit jediný zákrok. A to dokonce i v době, kdy se na sklonku kariéry na pár týdnů stal náhradním brankářem a dobře věděl, že zápas začne na tribuně.

Mnoho gólmanů se jím inspirovalo a vzalo si z jeho chytání určité prvky. Byl vzorem současných hvězd NHL, třeba Švéda Henrika Lundqvista. „ Když jsem vyrůstal, míval jsem na zdi jeho plakáty. Sledoval jsem sestřihy jeho zápasů, snažil se od něj na ledě určité věci okoukat,“ přiznal.

Hašek se nemůže chlubit tak vysokými absolutními čísly v kolonkách výher, nul či odehraných zápasů jako Patrick Roy či Martin Brodeur, oba ale v devadesátých letech zastínil.

„Byli hvězdami, které zastínilo slunce,“ trefně popsal vládu „Dominatora“ Jiří Stránský v jedné ze svých hokejových publikací.

Budoucí člen síně slávy

I Jágr si dokázal na dlouhý čas NHL podmanit. V době, kdy se postupně loučil Wayne Gretzky a Mario Lemieux častěji než se soupeři bojoval se zdravotními trably, byl nejlepším hokejovým útočníkem světa.

Proslul skvělým bruslením, citem pro přihrávku a krytím puku. „Neviděl jsem moc hráčů, kteří by si dokázali takhle pokrýt kotouč. Je velmi silný. I teď, v necelých pětačtyřiceti letech,“ obdivuje Jágra legendární trenér Scotty Bowman.

Jágr pětkrát ovládl ligovou produktivitu, i jeho jméno je na podstavci Hartovy trofeje. S Haškem Jágra spojuje ochota tvrdě dřít i sportovní dlouhověkost. Stejně jako jeho o sedm let starší krajan, i kladenský patriot dvakrát získal Stanley Cup.

„Je to budoucí člen Síně slávy. Jednou bude jeho dres viset pod stropem pittsbughské haly,“ říká Lemieux, po jehož boku Jágr vyrostl z talentu v superhvězdu.

Chci hrát do 55

Jágr v posledních letech fascinuje především svou nezdolností. Zatímco jeho vrstevníci už v NHL několik sezon nehrají, on stále zůstává platným hokejistou.

Loni nastřádal přes 60 bodů a zámořský novinář Larry Brooks řekl, že je vůbec nejužitečnějším hráčem kanadsko-americké ligy.

Dávno ze sebe odpáral nálepku náladového borce, na Floridě se stal všemi milovanou ikonou. Má vlastní skupinu fanoušků, která za ním cestuje po Spojených státech amerických. Hokejem se baví, na devadesátá léta dává vzpomenout dlouhými vlasy.

Díky mimořádné kombinaci vůle a talentu se Jágr udržel v NHL, která přitom stále výrazněji sází na dravé mládí a rychlé bruslaře. Mnohokrát poupravil svůj herní styl, přizpůsobil se trendům. Tu zapracoval na střelbě, jindy zase hodně zhubl, aby alespoň trochu zrychlil.

Jágr je nezmar, po nocích trénuje, aby dál zůstával konkurenceschopný. Cestou jakoby mimochodem překonává historické milníky a stoupá tabulkami. Nedávno předběhl Marka Messiera a stal se druhým nejproduktivnějším mužem v dějinách NHL.

A stále zřejmě ještě neřekl poslední slovo. Rád by svou kariéru natáhl do pětapadesáti let, což je ovšem možná jen žert. „Budu hrát hokej, dokud ho budu milovat. Jakmile se z něj stane jen práce, jsem odepsaný,“ tvrdí.