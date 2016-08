Tristní nástup už Dynamo nenapravilo, proti Wolbsburgu musí zabrat

„Když nastoupíte jako my v první třetině, ve které jsme nedělali vůbec nic, tak to není správný způsob, jak vyhrát hokejový zápas,“ hodnotil počáteční výpadek mužstva jeho kouč Peter Draisaitl.

V bráně dostal přednost Martin Růžička, který zaskočil za Američana Maxwella, jenž chyběl kvůli blíže neurčeným zdravotním problémům. Do hry nezasáhl ani kanadský bek Jérôme Leduc, jehož vedení klubu přivedlo těsně před utkáním na ledě obhájců titulu loňského ročníku Ligy mistrů.

K povstání zavelel ve druhém dějství útočník Klimenta, který tak navázal na svůj gólový příspěvek z prvního vzájemného mače v Pardubicích. Po něm přidal přibližující zásah i snajpr Sýkora, a dal tak Dynamu naději, že by mohlo dojít na prodloužení i v severské odvetě. Pardubický výkon v prostřední periodě se zkrátka zamlouval jak fanouškům, tak i hráčům.

„Zlepšili jsme pohyb, napadali je a s rozehrávkou si najednou nevěděli rady. Myslím si, že jsme si vypracovali i dost šancí, možná jsme měli vyrovnat na 3:3, příležitosti jsme na to měli. To, co jsme předváděli ve druhé třetině, tím bychom se chtěli prezentovat v sezoně,“ prohlásil dvaatřicetiletý útočník Tomáš Klimenta.

Oživení herního projevu kvitoval i kouč Draisaitl. „To nebylo nic záhadného, pouze jsme začali hrát hokej. Bruslili jsme, nabízeli se a jezdili pro puky. Předtím jsme od nich pouze utíkali,“ podotkl Draisaitl.

Místo vysněného vyrovnání ovšem přišel další rychlý úder z hole Wellmanna.

„To byla obrovská škoda, dostali jsme ho hned v první minutě, to je špatně. Ve druhém střídání zvýšili na 4:2 pro ně, to nás hodilo dolů,“ připustil Klimenta. V poslední vteřině pečetil výhru Frölundy střelou do prázdné brány Vesailanen.

Dynamo nyní čekají dvě utkání proti německému celku Grizzlys Wolfsburg.