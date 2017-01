Znojemští hokejisté zahání zklamání. Nesmíme bědovat a přemýšlet, velí kouč

V minulé sezoně mohl celou cestu přes nástrahy v EBEL mlčet, na rozdíl od filmového Otíka z Vesničko má středisková nemusel říct ani Beroun. Ale tým fantasticky šlapal. A slavil historické stříbro.

Letos se znojemští hokejisté základní částí mezinárodní ligy protrápili. „V celé sezoně jsme neudělali pořádnou šňůru vyhraných zápasů. Nedovedu si vysvětlit, proč se nedařilo,“ dumá znojemský útočník Jiří Beroun. „Fakt nevím. Asi jsme míň pracovali. Možná jsme si mysleli, že to půjde samo... Těžko se v tom babrat,“ přemítá kapitán Orlů, kteří základní fázi soutěže zakončili o víkendu na devátém místě.

Od vytoužené elitní šestky dělilo Znojmo osm bodů. Vicemistry v průběhu sezony trýznila zranění opor, vítězný vítr Orli nezachytili ani koncem prosince po trenérské rošádě. „Je to zklamání, ale nesmíme bědovat, přemýšlet, pozastavovat se nad tím. Sezona neskončila a pořád máme šanci dostat se do osmičky,“ burcuje znojemský kouč Roman Šimíček. „A uděláme maximum pro to, abychom se do play-off dostali,“ slibuje trenérský nástupce Jiřího Režnara.

Český účastník může ročník v alpské lize zachránit v nadstavbě „zklamaných“. V pátek rozehrají znojemští hokejisté duely ve skupině týmů, které se umístily na 7. až 12. místě. V takové společnosti se Orli ocitají po čtyřech letech, předchozí ročníky měli touhle dobou vstupenku do vyřazovacích bojů jistou, teď se o poslední dvě místenky musí poprat.

„Já rozhodně 20. února, kdy bude ještě venku zima, končit nechci,“ sděluje odhodlaně Beroun. „Všichni, co se pohybujeme kolem znojemského hokeje, se chceme vidět v play-off,“ dodává 36letý útočník.

Beroun společně s klubovou ikonou Peterem Pucherem či znojemským univerzálem Janem Lattnerem pamatuje na roky 2012 a 2013.

I tehdy Orli uvízli ve spodní polovině EBEL, do play-off se však probojovali. „Tehdy jsme to brali jinak. Šli jsme do toho bez nervů, bez tlaku – a vyšlo to,“ líčí Beroun. „Teď jsme v jiné pozici, do play-off chceme za každou cenu.“

Jsem v kabině, nebo ve špitále?

Znojemské peripetie započaly už před startem EBEL. Obhájce stříbra psychicky i fyzicky vyždímala premiérová účast v Lize mistrů. „Vstup do sezony byl žalostný a od toho se to odvíjelo,“ prohodí Beroun.

Když se Orli zmátořili, z jejich týmu se stal lazaret. Sám Beroun, který dva měsíce promarodil se zlomeným kotníkem, si v kabině připadal spíš jako ve špitále. „Bylo tam osm lidí s berlema,“ vzpomíná. „Sám jsem to těžce nesl, člověk je na zimáku, ale nepomůže. Maximálně kluky poplácá,“ dodává kapitán Orlů, kteří se v nadstavbě musí vypořádat s dalšími strašáky.

Paralyzovaní Orli

S chabou produktivitou. „Na góly se strašně nadřeme. Loni jsme si mohli v obraně dovolit chyby a dostat klidně tři góly. Šest se jich zase vstřelilo,“ srovnává Beroun.

S domácími duely. „Třináct z nich jsme prohráli o gól. To je strašně moc,“ ví trenér Šimíček. S nezvládnutými závěry, ve kterých Orly paralyzují slepené góly soupeřů. „Všechno souvisí s psychikou. Dostaneme jeden gól a mužstvo jde úplně dolů. Kluci si přestanou věřit, dostaneme další a je po zápase. Nedovedeme se nastartovat, abychom to dokázali otočit,“ štve Šimíčka. „Snažíme se hráče uklidnit, že se nic neděje, že se hraje dál. Ale stejně to nepomůže, mají to v hlavách. V danou chvíli mi připadalo, že hráči jsou tak dole, že ani nejsou schopní přijímat informace.“

Příjemnou vzpruhou pro znojemské borce by mohla být nedělní výhra 3:2 v prodloužení na ledě Vídně Capitals, která v základní části posbírala rekordních 98 bodů. „To byl snad první zápas podle mých představ,“ podotkne kouč.

Na jeho svěřence v nadstavbě čeká ale zcela jiný hokej, Znojmo bude spíš dobývat urputné defenzivy. „Bude to těžké, nikdy se nehraje dobře proti týmům, které brání a chodí do protiútoků,“ uvědomuje si Šimíček. „Musíme pořád hrát nátlakový hokej,“ velí kapitán. „K tomu zlepšit i obranu. No, musíme zlepšit všechno.“