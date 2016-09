New Jersey čeká na zdravotní stav Eliáše, až pak se rozhodne

Generální manažer New Jersey Ray Shero potvrdil, že je s klubovou legendou v kontaktu a Eliáš dostal povolení využívat zázemí Devils. Před případnou dohodou o další spolupráci však musí být čtyřicetiletý útočník stoprocentně zdravotně fit.

Eliáš v květnu podstoupil další operaci pravého kolena a lékaři následně stanovili dobu léčby na čtyři až šest měsíců. Rodák z Třebíče v létě pečlivě rehabilitoval a chce se pokusit si vybojovat ještě roční smlouvu v NHL. Vedení New Jersey se další spolupráci s dvojnásobným vítězem Stanleyova poháru nebrání. Podle Shera si však klub nestanovil termín, do kterého musí padnout rozhodnutí.

„Mluvili jsme spolu minulý týden a byl to otevřený dialog. Dohodli jsme se, že se bude připravovat a uvidíme, jak na tom bude,“ uvedl Shero pro web NorthJersey.com. „Neučinili jsme žádné rozhodnutí a ani jsme si nestanovili termín. Budeme v kontaktu a uvidíme, jak se bude cítit,“ doplnil generální manažer klubu. I proto se Devils momentálně nezabývají tím, jak by pro Eliáše vytvořili místo v týmu.

Účastník olympijských her v Salt Lake City, Turíně, Vancouveru a Soči spojil kariéru v NHL výhradně s New Jersey. V základní části odehrál za klub 1240 zápasů s bilancí 408 gólů a 617 asistencí, dalších 125 bodů za 45 branek a 80 asistencí přidal ve 162 utkáních play off. Je historicky nejproduktivnějším hráčem klubu a Shero jej například nazývá „celoživotním Ďáblem“.

V předešlé sezoně, po které mu skončila tříletá smlouva na 16,5 milionu dolarů, však Eliáš odehrál s ohledem na zdravotní problémy jen šestnáct zápasů. V květnu naznačil, že by byl zřejmě ochoten podepsat i zkušební smlouvu.

„Člověk musí být k sobě upřímnej a položit si otázku, zda je toho samého (jako v posledním zápase) schopen 82 zápasů, když to přeženu. Popřemýšlet, zda má vůbec váš tým o tohle zájem. Nebo jestli se spíš poohlédnout jinde, nebo jít i cestou kempu a tam si říct o kontrakt. Jak jsem nastínil, klíčová bude komunikace s nejbližšími nadřízenými,“ uvedl Eliáš pro deník Sport a poukázal na poslední zápas sezony, který se mu vydařil a v němž byl vyhlášen hlavní hvězdou duelu.