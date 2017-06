Do půl třetí ráno na ledě? Už nikdy! odmítá posila Jihlavy

V osmnáct hodin to celé začalo a až o půl třetí bylo dobojováno.

Jako kdybyste viděli necelá čtyři utkání v jednom.

Jedenáct třetin, chcete-li.

Ten den stál na ledě také nyní 23letý obránce Erik de la Rose, čerstvá posila hokejové Dukly Jihlava.

Jakkoli se může zdát zajímavé být součástí nejdelšího hokejového utkání v historii, Rose dnes říká: „Už nikdy bych to nechtěl zažít - a snad to ani nikdo jiný nezažije.“

Nejenže hra postupně ztrácela na kvalitě, ale „někteří hráči už měli křeče, navíc tím, jak všichni byli unavení a báli se udělat chybu, ani už nebylo tolik střel na bránu,“ vykládá s odstupem.

Po tříletém angažmá v norském Storhamaru se vydal tento švédský hokejový obránce napříč Evropou, do České republiky, kde bude nosit dres extraligové Jihlavy.

O české lize toho moc neví, byť: „Hráli jsme před lety dva odvetné zápasy v Lize mistrů proti Spartě Praha. Ačkoliv Sparta byla lepší, my jsme vyhráli. Soudě podle toho, jak jsem měl možnost poznat Spartu, si myslím, že úroveň české ligy bude vysoká.“

Ve Švédsku by úroveň nejspíš byla ještě vyšší. Ostatně, letos Švédové ovládli mistrovství světa, a když přišla řeč na jejich práci s mládeží, Rose chválí: „Máme programy napříč celou zemí, soutěže jsou kvalitní, s velkou konkurencí, od juniorů až po seniorské kategorie.“

Vzdor tomu říká: „Pro mě určitě Česko krok zpátky není. Teď jsem stejně strávil tři roky v Norsku, čili to beru jako krok vpřed.“

Dá se domluvit mnoha způsoby

V Česku žije zatím jen chvíli, a tak o kultuře toho ví pramálo. V době, kdy vznikal tento rozhovor, navštívil jen Prahu, kde si nemohl vynachválit zdejší atmosféru a staré domy.

„A o České republice taky vím, že je to hokejová země, a to je jedině dobře,“ povídá mladý bek. Zvykat si bude muset i na odlišný jazyk, avšak komunikovat stejně hodlá v angličtině. „Když to nepůjde? Domluvit se dá i jinými způsoby, třeba tak, že nakreslíte situaci na tabuli, v tom problém nevidím,“ odmítá jazykovou bariéru.

Kdyby vám, mimochodem, přišlo příjmení Rose nějaké povědomé, není to náhoda. Jeho mladší bratr Jacob byl před lety draftován Montrealem do slavné NHL.

Vysněné angažmá by mu tak starší Erik mohl závidět, ale kdepak: „Nikdy bráchovi nezávidím. Tvrdě maká, tak si to zaslouží.“

A propos, když švédský hokejista dostává otázku, zda znal do letoška Duklu, povídá: „Upřímně? Neznal. Až když podepsali norského brankáře (Larse Voldena) a já taky dostal nabídku, tak jsem si zjišťoval informace. Jsem rád, že můžu být v klubu s tak úspěšnou historií.“