Kubalík a Pešán aspirují na ceny od Evropská asociace klubů

Nominované vybrala skupina hokejových expertů z osmi evropských zemí. U ceny pro mladého hráče, kterou smí získat jen hokejista, jemuž v polovině září 2016 nebylo ještě 22 let, přispěli svými hlasy rovněž evropští profesionální skauti.

Jedenadvacetiletý plzeňský kanonýr Kubalík v 62 utkáních sezony včetně play-off stihl nastřádat 53 bodů (32+21) a dalších šest (4+2) přidal v šesti zápasech Ligy mistrů. Po zranění Petra Holíka se dodatečně dostal i do týmu pro světový šampionát. Od nové sezony by měl hrát v zahraničí, podle ruských médií míří do Ufy v KHL.

Společně s Kubalíkem se o cenu ucházejí švédský forvard Joel Eriksson Ek, jenž během části sezony hostoval z Minnesoty ve Färjestadu, jeho krajan a další útočník Oskar Lindblom (Brynäs), ruský gólman Ilja Sorokin z CSKA Moskva a jeho nový spoluhráč Kirill Kaprizov, útočník, který v uplynulé sezoně Kontinentální ligy zářil v dresu Ufy.

Devětatřicetiletému Pešánanovi se přes oslabení mistrovského kádru podařilo dovést Liberec znovu až do finále extraligy, v němž Bílí Tygři podlehli Kometě. Předtím obhájili Prezidentský pohár pro nejlepší celek základní části. Pešán již byl zvolen nejlepším tuzemským koučem během úterního vyhlášení Hokejisty sezony.

„Vštípil klubu vítěznou kulturu a proměnil ho v jeden z nejsilnějších v zemi,“ zdůvodnila asociace svůj výběr.

Pešánovými konkurenty jsou Čechoněmec Pavel Gross, který dlouhodobě trénuje hokejisty Wolfsburgu a letos je dovedl druhým rokem po sobě do finále, Fin Kari Jalonen, dřívější kouč Lva Praha, jenž vyhrál švýcarský titul s Bernem, švédský kouč úspěšných obhájců vítězství v Lize mistrů Roger Rönnberg (Frölunda) a další Fin Jussi Tapola, jímž vedená Tappara Tampere vyhrála ve finské nejvyšší soutěži po základní části i titul.

Týmem roku se mohou stát kromě Tappary i Frölunda, Bern, Cardiff a Vídeň, které v play off EBEL ligy při cestě za titulem stačilo sehrát jen minimum dvanácti zápasů, neboť ani jednou nenašla přemožitele.

Evropská asociace klubů vznikla loni 13. června a má 80 členů ze 13 zemí. Úkolem organizace je sjednotit a zastupovat profesionální hokejové kluby a řešit rozvoj jejich i celého evropského hokeje.