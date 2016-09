Zlínští hokejisté potěšili fanoušky exhibicí proti legendám

V následných nájezdech, které si zkusili skoro všichni aktéři, nakonec přece jenom ukázali větší zručnost současní hráči PSG.

Zajímavostí bylo, že brankáři si prohodili strany, tudíž každý tým dával gól ‚vlastnímu‘.

V týmu Legend se objevil například současný trenér Beranů a střelec zlatého gólu ve finále extraligy 1995 Rostislav Vlach. A také Pavel Kowalczyk, jenž svou chybou Vlachovi gól připravil. Nechyběli ani Petr Leška s Petrem Čajánkem a Martin Hamrlík, jenž svůj nájezd provedl klasicky obloukem k mantinelu.

„Snažili jsme se klukama obnovit nějaké signály, ale po těch letech už není jednoduché zkoordinovat ruce a nohy,“ usmíval se po utkání Rostislav Vlach. Toho potěšila i návštěva, na Zimní stadion Luďka Čajky si našlo cestu 4 564 diváků.

Petr Čajánek (v modrém) z týmu Legend napadá hráče PSG Zlín.

„Už jenom ti lidi tomu dali náboj. Na obou stranách jsme to brali prestižně a zápas se lidem mohl líbit,“ řekl trenér extraligového Zlína.

Upozornil na to, že při exhibici byli na obou stranách skoro všichni hráči ze Zlína. „Tady to tak většinou bývalo a platí to i dodnes. Za to jsme velmi rádi, važme si toho a doufejme, že to tak bude i do budoucna,“ dodal Vlach.