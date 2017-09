Růžička řídil obrat hokejového Chomutova a mlčel kvůli pokutě

V čase 57:44 proměnil trestné střílení švihem nad Voldenův beton, jen 56 sekund před koncem prodloužení jeho nahrávku tečoval do sítě Sklenář. „Kuba prý ani puk neviděl, říkal, že ho plácnul do lopaty a od ní se odrazil do brány. Led už byl v závěru hrozný, ještě štěstí, že jsem mu to dal přesně,“ pochvaloval si hrdina večera.

Při trestném střílení byl v klidu: „Jen jsem se musel soustředit na ten špatný led, protože na něm kotouč skáče.“

Piráti po zívací 1. třetině utekli o dva góly, ujaly se Mrázkovo nahození a Tomicova teč. Jenže Dukla využila zásluhou Žálíčka a Hubáčka dvě přesilovky a zvrat z 0:2 na 3:2 dokonal v závěru Čachotský, který trefil puk ze vzduchu. Jenže Piráti se blýskli kontrobratem.

Při zápase i po něm brblali na rozhodčí. „Kdo tady byl, ví, proč jsme se rozčilovali. Stačí se podívat na statistiky. Vůbec k tomu nemůžu nic říct,“ bál se Růžička postihu. „Ale můžu se vyjádřit k minulým zápasům, ne? Za ty první tři jsme měli asi čtyři přesilovky. Doufám, že mi za to nedají pokutu. Jestli jo, budu se odvolávat jako Vampola,“ usmál se.

Za čtyři kola Piráti dostali 29 dvouminutových trestů, jejich soupeři 17, proti Jihlavě to na vyloučení měli 8:2. Přesto vládnou extraligové tabulce, byť už nejsou stoprocentní.

„Kouká se dobře na to, že jsme první, ale nepřeceňoval bych to. Můžeme být spokojení s výsledky, herně máme pasáže, kdy to není dobré. Máme skvělého gólmana, pak Vondrku, Humla, Tombu (Tomicu), všichni v týmu dřeme.“