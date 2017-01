Extraligová zápletka: který z týmů v závěru vybojuje play-off?

Především vzestup Liberce, který prolomil prokletí šampionů a míří k obhajobě Prezidentského poháru. Bílí Tygři mají v čele tabulky pětibodový náskok a také parádní formu. Opřít se mohou o skvělou defenzivu a brankářskou dvojici Will, Lašák, proto nepřekvapí, že inkasovali nejméně branek v soutěži (průměrně jen 1,74 na zápas).

Na druhé straně poutá také nekončící úpadek Pardubic, které prohrály deset z posledních třinácti utkání a jsou kvůli tomu nejblíž baráži.

O co se tedy bude v závěru extraligy hrát?

O čtyřku. Postavení na prvních čtyřech místech zaručuje týmům nejen přímý postup do čtvrtfinále, ale také výhodu domácího prostředí. Téměř jistě ji budou mít Liberec s Třincem, o zbylá dvě místa se však poperou čtyři týmy. Na třetím místě se možná trochu překvapivě drží Litvínov, ale mnohem nahnutější to má Kometa, které jako by docházela šťáva. Naopak Sparta a Hradec jsou na vítězné vlně, navíc mají o dva zápasy méně. Tahle zápletka slibuje zajímavý finiš.

O šestku. Přímý postup do čtvrtfinále mají favorité ve svých rukou a vypadá to, že je rozhodnuto. Nebo někdo zaváhá? Nejblíž k šesté příčce má Chomutov, jeho atak však v úterní dohrávce 39. kola rázně zamítl Hradec Králové, který soubor trenéra Vladimíra Růžičky rozmetal 9:3 a má na něj momentálně čtyřbodový náskok (a dva zápasy k dobru k tomu). A že by překvapily nějakou vítěznou sérií osmé Vítkovice, nebo dokonce devátá Plzeň, je hodně nepravděpodobné.

O desítku. Nejtužší bitvy budou mezi sebou svádět především devátá Plzeň, desátá Mladá Boleslav a jedenáctý Zlín. Dvanáctá Olomouc sice není ze hry, jelikož má k dobru dvě dohrávky, avšak proti silnému duu Sparta, Hradec. Nejblíž do desítky má Plzeň nejen postavením v tabulce, ale i formou a kvalitou kádru. Boleslav nemá konzistentní výsledky, z toho pohledu je na tom o něco lépe Zlín.

Baráž. Pardubice po velkých změnách sice prohlašují, že se jí chtějí vyhnout, ale upřímně: s novým trenérem Holaněm by musel přijít zásadní obrat, ve který nevěří ani největší optimisté. Tradiční extraligový celek má totiž desetibodovou ztrátu na dvanáctou Olomouc a hrozivé psychické rozpoložení. O moc lépe na tom nejsou ani předposlední Karlovy Vary. Ne, tyhle dva celky nemají situaci ve svých rukou.