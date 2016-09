Startuje extraliga. Přinese prodloužení ve třech i oslavy hokejových dějin

Právě začínající ročník nese přívlastek jubilejní, což připomíná i upravené logo se zlatou osmdesátkou a letopočty 1937 a 2017. Úctyhodné výročí prvního soutěžního zápasu, který se na českém území odehrál 3. ledna 1937, připomene celá řada aktivit, včetně rozsáhlé ankety, ze které vzejde nejlepší pětka hráčů extraligových dějin. Anketa začne po Světovém poháru.

Vlastník extraligových marketingových práv, společnost BPA sport marketing, jak slíbila její ředitelka Jana Obermajerová, podpoří velkolepé oslavy, směřované především na lednové termíny, i velkým množstvím historických fotografií i videozáznamů. Zmíněná zlatá osmdesátka a také letopočty 1937 a 2017 nebudou součástí pouze loga, ale objeví se i jinde. „Budou také na dresech hráčů. Oslavy výročí jsme naplánovali na 35. a 36. kolo na začátku ledna,“ uvedla Obermajerová.

Tipsport věří Kometě S nejnižším kurzem na vítězství vstupuje do nového ročníku brněnská Kometa, následována obhájcem titulu z Liberce. Dále bookmakeři věří pražské Spartě, „velkou čtyřku“ favoritů na titul uzavírá Třinec.

Prodloužení nově ve třech

Hrací model extraligy se nemění, po základní části na 52 kol následuje předkolo play-off, zápasy ve skupině o umístění, play-off a baráž. Úprav však doznal herní řád a tou nejzásadnější je oficiální zavedení prodloužení ve třech hráčích v poli po vzoru zámořské NHL. Jak podotkl extraligový ředitel Josef Řezníček, schvalování tohoto pravidla, které bude platit jen pro základní část, bylo velmi rychlé a jednomyslné.

„Slibujeme si od toho větší atraktivitu a věříme, že do hlediště i díky tomu přijde více fanoušků, kteří budou více vtaženi do hry. Pokud zápas skončí remízou, tak to bude atraktivnější a dynamičtější. Hra se bude více přelévat ze strany na stranu a duel bude gradovat,“ podotkl Řezníček. Pokud se v pětiminutovém nastaveném čase nerozhodne, upraví se rolbou pruh na ledové ploše a budou následovat úvodní série tří samostatných nájezdů na obou stranách.

V play-off se zvýší počet hráčů v úvodní sadě nájezdů na pět, což pouze zdůrazňuje snahu omezit vliv této dovednostní soutěže na rozhodnutí o postupujícím do dalšího kola vyřazovacích bojů. Tento trend se pak ještě více zrcadlí v tom, že od pátého zápasu se v play-off nebude nastavovat jen 20 minut (s případnými nájezdy), ale bude se hrát až do rozhodnutí, platí tedy tzv. „náhlá smrt“.

Změn doznal i disciplinární řád

Jednou z novinek je to, že hráči mohou za své prohřešky dostat najednou zápasový i peněžitý trest. „Funguje to tak i jinde po světě,“ řekl k tomu Řezníček. Nově se nebude moci rozporovat nejnižší, tedy jednozápasový trest pro hráče, kluby se budou odvolávat pouze proti vyšším postihům.

Z disciplinárního řádu mizí dlouhodobě kritizovaný trest ve hře, který automaticky vynášel zastavení činnosti na jedno utkání. Nově bude nejvyšší trest udělený rozhodčími 5 minut a do konce utkání a inkriminovaným zákrokem se bude posléze ve zkráceném řízení zabývat disciplinární komise v čele s Karlem Holým spolu s extraligovým ředitelem Řezníčkem a Vladimírem Šindlerem. Bývalý uznávaný sudí se stal novým šéfem komise rozhodčích.

Sbor hlavních sudí rozšířil Lukáš Krob a Daniel Pražák, na čarách budou nováčky Ondřej Kokrment, Petr Kotlík a Jiří Rozlílek.