Chci si zahrát za Rangers co nejdříve, vyhlásil talent Chytil

„Dva týdny jsem nehrál. Hodně jsem se na zápas těšil, měl jsem spoustu energie. Škoda jen, že tam nepadlo více gólů, snad příště,“ přál si Chytil.

Ač nejmladší, nastoupil v centru elitní zlínské lajny s lotyšským kanonýrem Bukartsem a bojovníkem Kubišem. „Hrálo se mi výborně, i když bylo na stadionu vedro. Kluci mi pomáhali. Škoda že jsme prohráli na nájezdy, ale ty jsou už loterie,“ zmínil výsledek 1:2, o který až tolik nešlo.

Sám mohl zkompletovat hattrick. Jednou trefil tyč, dvakrát ujížděl sám na gólmana. „Byl špatný led, takže jsem střílel a nedělal blafáky. Na zakončení musím zapracovat,“ nakazuje si Chytil, jemuž se přitom v létě střelecky daří.

V prvním duelu na červnovém srazu nadějí Rangers dal dvě branky, ve čtyřech přípravných červencových zápasech české dvacítky se Švýcarskem a Finskem měl bilanci dvou gólů a jedné asistence.

„Na to, že je teprve začátek srpna, jsem odehrál spoustu zápasů. Ale nevadí mi to, užívám si každý, a zvláště před domácími fanoušky,“ zmínil duel proti mistrovské Kometě.

Aby do něho mohl zasáhnout, potřeboval svolení Rangers, na jejichž nováčkovský kemp se vydá v září. „Herní praxe je potřeba. Jsem zvědavý na srovnání s ostatními. Bude to pro mě velká motivace a zkušenost. Chci se jim přiblížit,“ těší se Chytil znovu do zámoří. „Potřebuji zesílit a nabrat svalovou hmotu. NHL se jinak nedá hrát.“

Jak se bude prezentovat na kempu, spolurozhodne o jeho nejbližší budoucnosti. „Chci si zahrát za Rangers co nejdříve, ať už tuhle, nebo příští sezonu,“ přeje si Chytil, který s jezdci podepsal nováčkovský kontrakt.

Při své první návštěvě New Yorku stihl krátkou prohlídku města, nejvíce ho ale zaujala exkurze do útrob legendární haly Madison Square Garden: „Prohlédli jsme si celý stadion, kabinu. Chtěli nás namotivovat, ať se tam dostaneme.“

Pokud se letos neprosadí do prvního týmu, můžou ho Rangers odeslat na svoji farmu v AHL, nebo nechat v české extralize. Juniorská OHL je nejméně pravděpodobnou možností.

„Měli jsme hodně schůzek, na kterých jsme probírali, kde bych chtěl hrát, kam by mě poslali. Je mi to teď jedno. Zapojil jsem se do přípravy minulý týden. V týmu je skvělá nálada a skvělá parta,“ nezavrhuje ani zlínskou variantu.

Návrat do domácího prostředí po hektickém období si pochvaluje. „Hned jak jsem se vrátil s reprezentací z Finska, jsem měl pauzu. Hodně času jsem předtím strávil v letadle. Ale zvykl jsem si, takový je život hokejisty.“

Už brzy pro něho budou letecké přesuny možná každodenní rutinou.