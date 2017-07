Hokejový talent Hronek pět kilo už přibral, bral by pět dalších

Talentovaný, stále ještě devatenáctiletý hradecký rodák se tímto příkazem řídí i v těchto dnech, kdy se připravuje v klubu, ve kterém hokejově vyrostl. Podle okolností chodí na led s prvním týmem Mountfieldu, případně s juniorkou.

„Ani mi to moc říkat nemuseli, že potřebuju zesílit, jsem věděl sám,“ říká obránce, kterého před rokem draftoval Detroit a nyní si ho vychovává k tomu, aby v budoucnu patřil k oporám jeho obrany.

Daří se vám to?

Za první rok jsem přibral pět kilo, ale to jsem tak v polovině, ještě by to chtělo dalších pět. Na druhé straně nesmím přibrat tolik, abych zpomalil.

Co dalšího vám první rok v zámoří ukázal, v čem byste se měl zlepšit?

Ve všech věcech, na tomhle musím ještě hodně pracovat. Včetně kondice, uvidím, co Marián Voda vymyslí. Spolupracoval jsem s ním už loni a jsem rád, že s ním můžu trénovat znova, myslím, že mi to může hodně pomoct.

Jak hodnotíte svůj první rok za mořem?

Sezona byla hodně dobrá, všechno bylo super a být v Americe mi hodně pomohlo. Když už v ničem jiném, tak určitě v jazyce a v tom, že se člověk musel naučit postarat sám o sebe.

A hokejově?

Také super. Ten přístup je úplně jiný už v juniorce, ve které jsem hrál celou sezonu. A v AHL, kam jsem se dostal na play-off, to bylo už úplně jiné. Už v juniorce byl přístup jako tady v Hradci v áčku, na led jsme mohli, kdy jsme chtěli.

Výsledky vašeho týmu ale zase tak dobré nebyly.

Bohužel, sezona v juniorce opravdu žádná sláva nebyla, moc vítězství jsme neudělali. Alespoň na její závěr jsem si spravil chuť na farmě v AHL.

Myslíte si, že vám to pomohlo k cestě do NHL?

Tohle zatím moc neřeším. Detroit je trochu specifický v tom, že mladé hráče nechává na farmě poměrně dlouho. Proto se teď hlavně soustředím na to, abych se prosadil právě tam v AHL. Chci nejdřív být stabilním hráčem týmu a ne se hned hrnout někam nahoru.

Máte za sebou přípravný kemp nováčků, prý vám vyšel velmi dobře.

Nebylo to snad špatné, docela se mi dařilo, i když byl trochu jiný než před rokem. Musím ale makat dál.

Teď se činíte v Hradci, za který jste odehrál předminulou extraligovou sezonu. Co vás bude čekat, až se znovu vydáte do Ameriky?

Přesný termín, kdy tam pojedu, ještě nevím. Měl bych se zúčastnit turnaje pro mladé hráče týmů NHL někdy v první polovině září. A pak klasický kemp.