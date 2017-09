Chtěl do ciziny, ozvaly se Budějovice. Teď hraje Vlček v první lajně

Trenéři 24letého forvarda, který v Litoměřicích dvakrát skóroval, postavili vedle zkušeného Václava Nedorosta a Miloslava Čermáka.

Dva góly, pozice prvního centra. Pro vás to musí být snový start do sezony.

Když jsem viděl sestavu, tak jsem koukal jak blázen. Už jsme spolu hráli v přípravě a šlo nám to, tak doufám, že to ještě nějakou chvíli vydrží a budeme dál střílet góly.

Dva góly v prvním zápase potěší.

Hezké nebyly, to se přiznám. U toho prvního jsem ani nevěděl, že je puk v bráně, on se totiž zasekl přímo pod víko. Potom se mi puk snad odrazil od ruky, takže to bylo štěstí. I takové trefy se nakonec počítají.

Litoměřice - České Budějovice 2:5 Ohlasy trenérů: Miloš Říha ml. (Litoměřice): "Předvedli jsme parádní výkon a za to musím hráčům poděkovat. První třetina byla maximum toho, co kluci mohli ukázat, ale chyběly nám góly. Druhá byla těžší. Ve třetí třetině jsme srovnali na 2:2, hráli jsme dobře, ale dostali jsme velice nešťastný gól. Měli jsme šanci srovnat na 3:3, ale neproměnili jsme ji. Poté soupeř potrestal každou naši chybu. V závěru zápasu se projevila zkušenost soupeře." Antonín Stavjaňa (České Budějovice): "Na začátku utkání bylo cítit, že je to úvodní zápas sezony. Dvakrát jsme vedli a domácí ztrátu vždy dotáhli. V závěrečné třetině se ale ukázalo více zkušenosti v našem mužstvu. Myslím si, že ve třetí části jsme domácí přehráli a zaslouženě zvítězili."

Ze začátku utkání to vypadalo, že Litoměřice budou pro vás těžkým soupeřem. Kde jste nakonec zápas rozhodli?

Oni hodně dobře bruslili a napadali nás. Jejich bek nám to tam vždycky výborně zavíral. Bylo pro nás hodně těžké dostat se vůbec z pásma. My jsme měli také hodně vyloučených, na to si musíme dávat příště pozor. Zlomilo se to až ve třetí třetině. Bylo jasné, že tím stylem nevydrží hrát celých šedesát minut, my jsme byli naopak trpěliví.

Jaké to je pro vás hrát vedle zkušeného Václava Nedorosta?

Má spoustu zkušeností, vždyť hrál NHL i KHL. Je pro mě výborné vidět jeho práci i v kabině. Jeho den určitě nekončí tréninkem na ledě, sobě a přípravě se věnuje i potom, co odejde z ledu. To si, myslím, můžeme od Venci odkoukávat všichni.

Letos jste poprvé s týmem budějovického Motoru absolvoval celou letní přípravu. Je to znát na vaší hře?

Určitě jo. Zesílil jsem a mám i lepší dynamiku než třeba před rokem. Ale jestli je to opravdu znát, se ukáže až časem a až půjdou zápasy rychle za sebou. Věřím, že to bude letos dobré, mám hodně natrénováno. Chtěl bych ale ještě více zesílit, takže teď musím trochu víc jíst (směje se).

Před rokem byste si asi nepomyslel, že dostanete od Motoru smlouvu na další sezonu.

Po Vánocích jsem si v Písku říkal, že v Čechách už dohraju a zkusím štěstí v cizině, třeba i v zaměstnání. Motor se opravdu ozval za pět minut dvanáct. A já teď doufám, že se mi povede kariéru zase nastartovat.

Zatím se to daří, góly jste dávat nezapomněl.

Jsem v první lajně, góly se ode mě prostě očekávají.

Ve středu přijede Slavie, co od ní čekat?

Doufám, že budou hrát více hokej a pořádně si zahrajeme. Budeme doma, takže nechceme bránit, ale tlačit se dopředu a je jasné, že chceme doma vyhrávat.