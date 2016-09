Špion Fischer o týmu Evropy: O jejich motivaci nepochybujte

Co zjistil? Že by třeba hráči z Výběru Evropy neměli motivaci? „Ano, národní hrdost u nich padá, ale ta individuální je na nejvyšší úrovni,“ říká český skaut o soupeři, se kterým se reprezentace střetne v pondělí.

Začněme ale Kanadou a Spojenými státy, které jste viděl v jejich vzájemných zápasech? Co prozradily?

Byl to hodně hodně intenzivní hokej, opravdu hráli ostře. I po odpískání do sebe šli, z toho samozřejmě vznikla spousta šarvátek a spousta vyloučení. Šlo poznat, jak budou vypadat přesilovky a kdo budou klíčoví hráči. Nicméně Kanada byla méně disciplinovaná, než jsem čekal. Nechali se strhnout ohromným vyhecováním. To Amerika vypadala malinko unavenější. Ale hrají fyzický a silný hokej. Jsou velcí a těžcí, takže vše směřují do branky.

Co Výběr Evropy, další z českých soupeřů ve skupině? Dá se z tribuny vypozorovat, jestli spolu tenhle „slepenec“ drží?

Dá. Podle toho, jak se k sobě kluci chovají na střídačce, jak chodí na led a z ledu. Jestli spolu mluví před vhazováním, zda si řeknou nějaký signál v obranné zóně. Jak spolu komunikují, než se vhodí puk na přesilovce. Takže určitě budou soudržní, budou bojovat spolu. Jestli to jsou různé národnosti? Kabina v NHL je taky taková. Někde je i sedm národností, takže to problém nebude.

Ale mají motivaci? Budou se chtít na začátku sezony vrhat do střel?

Mají. Je ohromná. Ať jsou žebříčky před turnajem jakékoliv, tak oni mají kvalitní tým a spoustu výborných hráčů. A teď jsou v unikátní situaci. Když jedou za svůj stát na olympiádu či mistrovství světa, tak nikdy nejsou favorité. Nyní mají šanci udělat úspěch. A ti kluci to cítí. Nějaká národní hrdost samozřejmě padá, ale ta individuální bude na nejvyšší úrovni.

Posledním týmem, který jste sledoval, je Výběr Severní Ameriky. S ním následně Češi vyhráli poslední přípravu.

Jsou hodně šikovní. Mají a turnaji nejvíce jedniček draftu. Jsou to hodně talentovaní kluci, s pukem velice sebevědomí a ohromně šikovní. Dokážou se na ledě dobře najít, je tam častokrát ještě extra přihrávka, kterou třeba v zápase proti Evropě soupeř ne vždy čekal. Většinou jsou to ofenzivnější hráči, kteří i ve svých týmech hrají na přesilovkách. Couturier z Philadelphie je jeden z mála hráčů, který hraje obousměrný hokej. Třeba Larkin měl v sezoně nejvíc bodů v Detroitu. V prvním zápase proti Evropě seděl, ve druhém naskočil do čtvrté lajny a dal dva góly. Ta síla všech čtyř lajn je veliká. Na druhou stranu ti kluci v NHL nehrají na pozicích prvního oslabení, neblokují střely...