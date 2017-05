Francouz: Byla to totální dominance. Vypadalo to, že hrajeme v deseti

Byl to z tohoto důvodu těžký duel?

Byl to zápas, který jako gólman nemám rád. Nedostanete se moc do hry. Ovšem je to věc, kterou já nedokážu ovlivnit. Nezbývá než to přijmout, soustředit se na každý moment, aby člověk neudělal chybu a zbytečně neinkasoval.

V první třetině Bělorusové jen jedinkrát vystřelili na branku.

V životě jsem nezažil zápas, že bych měl dohromady šest zákroků. Zvlášť na mistrovství světa se to moc nestává. Řekli jsme si, že budeme vycházet ze zabezpečené obrany. Že se budeme snažit dostat co nejméně gólů, což jsme splnili. Kluci to odehráli perfektně. A navrch jsme dali šest gólů, což je taková třešnička.

Překvapili vás Bělorusové, jak špatně ofenzivu zvládali?

Asi to bylo tou naší hrou. Kluci hráli aktivně, přistupovali k nim, nepouštěli je do našeho pásma. V oslabení výborně blokovali střely, což je hlavní důvod, proč jich celkem bylo tak málo.

Soupeř se hodně rozčiloval, když dal gól na 2:2. Sudí ale přerušili hru při signalizované výhodě a zdálo se, že pískli dřív, než měli.

Určitě pískli dřív. Ale hned jsem věděl, že gól nemůže platit. Že byla přerušená hra dřív, a tak jsem jen vyndal puk z branky a snažil se soustředit na nadcházející oslabení.

Jaká tedy byla hra Česka z pohledu brankáře?

Nazval bych to totální dominance. Dneska to vypadalo, že hrajeme v deseti na ledě. Zvlášť s přibývajícím časem Bělorusům docházela síla i motivace. Věděli, že s tím výsledkem nic neudělají. Chvílemi to vypadalo, že tam hraje jen jeden tým. Z brány se na to koukalo moc dobře.