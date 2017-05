Gudas: Končíme dřív, než jsme chtěli. Zvlášť proti Rusům to je speciální

Jak hořký konec to je?

Tohle nikdo nechtěl, měli jsme sedm zápasů na to, abychom se na čtvrtfinále připravili. Jenže těžko se vyhrává, když se nedá gól.

Nástup byl přitom dobrý.

Ano. Měli jsme mnohem lepší začátek než zápasy předtím. Štěstí ale stálo na jejich straně, hned po přesilovce nám dali gól. To nás trošku srazilo. Ale dostali jsme se z toho a šance si dál tvořili. Bohužel ve druhé třetině jsme neměli tolik střel, Rusové to začali víc a víc zavírat. A my to naopak museli otevřít.

Tým na turnaji srážela bídná efektivita. Proč?

Ano, je to škoda. V útočném pásmu potřebujeme větší klid na zakončení, puk nám skákal. Je to pro nás dřívější konec, než jsme čekali. Ale v klíčových zápasech jsme vždy dostali víc gólů, než dali. Lehce se to řekne, ale my v obraně jsme to také mohli lépe zavírat. Dnes proti Rusku jsme se mohli dvou ze tří gólů vyvarovat.

Zároveň jste proti Rusku nevyužili jedinou z pěti přesilovek.

To se stává. Rusové nás měli přečtené. I když jsme měli šance, všechno to trefovalo jejich gólmana. Odchytal za ně dobrý zápas, ale mohli jsme mu to ztížit.

Co jste říkal na přísné vyloučení Jakuba Jeřábka v první třetině?

K tomu bych se raději nevyjadřoval.

Rusové však v té přesilovce dali druhý gól. A ukázali, jakou v nich mají sílu.

My jsme se na tu jejich přesilovku koukali. Měli kliku, že Italům nasázeli v přesilovkách hodně gólů, proto ta jejich procentuální efektivita byla vyšší, než to odpovídalo proti silnějším soupeřům. Ale dařilo se jim, na přesilovce si věřili a dali nám góly.

Jak složitý byl konec utkání, když jste prohrávali 0:3?

V hokeji se může stát cokoliv. Můžete dát za minutu tři góly. Viděl jsem, že do toho všichni dávali všechno, co jim síly stačily. Jen škoda, že se nám to ani jednou před brankou neodrazilo na hokejku.