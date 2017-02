Hokejka jako zbraň. Nyquistův faul vyvolal vzpomínky na hrůzné incidenty

Nyquist se měl ze svého činu zpovídat před „disciplinárkou“ osobně, což byl jasný signál toho, že dostane opravdu dlouhou suspendaci. Detroitský forvard ale upřednostnil slyšení po telefonu.

Verdikt? Stopka na šest zápasů. nebýt úterního úletu Kanaďana Antoinea Vermettea, který sekl do lýtka čárového rozhodčího a byl potrestán na 10 utkání, šlo by o nejdelší postih v aktuální sezoně.

Po právu. Nyquist použil hokejku jako zbraň.

Stejně jako muži, jejichž surovosti se zapsaly mezi černé momenty dějin Národní hokejové ligy.



McSorley musel k soudu

Vůbec nejznámějším incidentem je patrně ten mezi bitkaři Martym McSorleym a Donaldem Brashearem. McSorley, dlouholetý ochránce Wayna Gretzkého, chtěl „Brashe“ přemluvit k pěstnímu souboji. Jeden z nejlepších rváčů v dějinách nereagoval.

McSorleyho tak napadlo, že si řekne o Brashearovu pozornost lehkým seknutím do ramene. Neodhadl razanci, ani umístění. „Chtěl jsem vyvolat šarvátku. Byla to nehoda,“ dušoval se posléze před civilním soudem, kde odstal podmínku na 18 měsíců.

NHL mu zastavila činnost na 23 zápasů.

Ještě o dvě utkání déle stál Jesse Boulerice, další „ostrý hoch“. V říjnu roku 2007 krosčekoval Američana Ryana Keslera do tváře. Jen o pár měsíců dříve odvraceli fanoušci zrak po činu jiného bijce.

Hollweg v roli oběti

Když byl na kluzišti, soupeři se museli bát o své zdraví. Chris Simon dohrál snad každý souboj, rád odhazoval rukavice. Měl divokou, nezkrotnou povahu, snad i kvůli indiánské krvi v žilách.

Během své kariéry přišel o 65 utkání vinou disciplinárních trestů.

Simona si každý pamatuje hlavně pro dvě situace - dupnutí na kotník Jarkka Ruutua a sekeře do obličeje Ryana Hollwega, nyní hráče extraligové Plzně. Simon neunesl to, že jej Hollweg v newyorském derby tvrdě narazil na mantinel, a po soupeři se surově ohnal.

„Byl to šílený incident, nevím, proč to udělal. On je tím známý, že dělá na ledě šílené věci, a já jsem se stal jednou z obětí,“ vzpomínal Hollweg na hrůzný incident v on-line rozhovoru pro Plzeňský deník.

Simon tehdy dostal suspendaci na 30 zápazů, druhou nejdelší v historii NHL.

Surově faulují hokejkou i hvězdy

Mohlo by se zdát, že k nebezpečným zákrokům holí se uchylují pouze hromotluci, jejichž specialitou jsou pěstní souboje.

Zmýlená neplatí, ostudné chvíle mají za sebou i hvězdy světového formátu. Duncan Keith, trojnásobný vítěz Stanley Cupu, si vybudoval pověst zákeřného hráče po faulech na Jeffa Cartera, Charlieho Coylea a Daniela Sedina. První dva trefil do hlavy hokejkou, třetího loktem.

Pokaždé byl potrestán disciplinární komisí. Jednou dokonce na šest utkání.



Stejně jako nyní Nyquist.