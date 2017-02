Další stěhování v NHL? Slavné, leč přelétavé Islanders vábí Hartford

Hokej

Zvětšit fotografii Hala Barclays Center v New Yorku se chystá na zápas Islanders s Chicagem. | foto: AP

dnes 18:38

Čtyřikrát získali Stanley Cup, zkraje osmdesátých let minulého století se stali jednou z nejpamátnějších dynastií v dějinách NHL. New York Islanders, to byl svého času pojem. Zašlou slávu připomínají pod stropem haly Barclays Center vyřazené dresy i plachty pro šampióny zámořské soutěže. Brzy možná budou viset zase jinde. A dokonce to třeba nebude ani v New Yorku.