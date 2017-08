Brodský útočník Milfait: Bez postupu do první ligy pro mě návrat nemá cenu

„Jak všichni vědí, dva roky předtím jsem pokaždé s týmem spadl a v Třebíči jsem věděl, že budeme v play-off. A já si ho chtěl strašně moc zahrát,“ vysvětloval pětadvacetiletý odchovanec havlíčkobrodského hokeje.

Po sezoně už se ale s vedením Bruslařského klubu na návratu dohodl, takže v novém soutěžním ročníku bude po třech letech oblékat brodský dres.

„Vůbec to neberu jako krok zpátky. Jsem rád, že tady můžu být. Je tu super parta,“ ujišťoval Milfait. „Poslední roky jsem furt někde cestoval a řešil různé hokejové věci, což už mě dost omrzelo. Takže jsem návrat uvítal. Zatím jsem tady na rok, pak se uvidí, co bude dál,“ dodal.

Vyrazil i na zápas do Vsetína

V otázce cíle pro nadcházející sezonu má každopádně naprosto jasno. „Jsem tady kvůli tomu, aby se postoupilo do první ligy. Jinak by to pro mě nemělo cenu,“ prohlásil na rovinu.

Ostatně ani vedení Bruslařského klubu se netají postupovými plány. Už loni zůstal Brod za vysněnou metou jen o malý krůček. V cílové pásce ho nakonec předběhl Vsetín.

„Byl jsem se na tom zápase ve Vsetíně podívat,“ prozradil Milfait. „Sledoval jsem, jak se klukům daří v celém play-off i kvalifikaci. S některými jsem byl i v kontaktu. Chyběl opravdu kousek. Třeba to vyjde příští rok,“ zasnil se.

Přesun z Třebíče do Brodu nebyl pro Milfaita žádným problémem ani v otázce zapadnutí do týmu, většinu spoluhráčů totiž zná už z dřívějšího působení v mateřském klubu. „Řekněme, že tak z devadesáti procent. Se zbytkem kluků se teprve poznáváme, ale všechno je úplně v klidu,“ pochvaloval si.

Za sebou už má brodský navrátilec také první dva zápasové testy. Av obou si zahrál v útoku s Lubošem Voříškem a Davidem Kozlíkem. „Jestli takhle spolu zůstaneme i v sezoně? To nevím, to bude záležet čistě na trenérovi, jak poskládá sestavu,“ krčil rameny.

A kdo má doma z jeho návratu do Kotliny největší radost? „Mamka asi jo, ale taťka by asi chtěl, abych hrál výš,“ svěřil se Milfait. „Proto by bylo super, kdyby se nám tady příští rok povedlo postoupit. Byla by to taková třešnička na dortu.“

V úterý večer se Bruslařský klub v přípravě utkal na vlastním ledě s Hodonínem, který by také rád do WSM Ligy. A v souboji plném branek nakonec vyhrál 7:5.

„Většinu zápasu jsme vedli, ale pak jsme najednou prohrávali o gól. Chtěl bych vyzdvihnout sílu týmu, že nás to nezlomilo a zápas jsme dokázali vyhrát. To vnímám pozitivně,“ pochvaloval si hlavní kouč brodského A-týmu Václav Adam. „Naopak se mi ale nelíbil vysoký počet vyloučení. Mít jich osm v domácím utkání je prostě moc,“ našel i negativa.

Vůbec poprvé se v týmu objevily také dvě nové potencionální posily – jednadvacetiletý brankář Michal Chmel a stejně starý lotyšský obránce Niklavs Balgalvis. Oba hráči jsou v Brodě zatím na zkoušku.