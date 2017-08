Škola i hokej. Brněnští studenti míří do evropské univerzitní ligy

Právě on je jedním z trojice zakladatelů nového týmu HC Masaryk University. Studentský oddíl se od října představí v duelech Evropské univerzitní hokejové ligy (EUHL). Brňané se utkají s českými protivníky, ale také s týmy ze Slovenska, Maďarska a Polska.

Za nový celek mohou nastoupit nejen hráči z Masarykovy univerzity, ale také studenti z ostatních brněnských vysokých nebo středních škol. Kádr, který při založení čítal zhruba třicítku jmen, může nabobtnat až k číslovce padesát.

„Je to proto, aby bylo možné hrát naplno i ve zkouškových obdobích. To vypadne až třetina hokejistů, jenže liga jede dál. Hrozila by nám penále a odečtení bodů z tabulky,“ vysvětluje manažer Bustin, jenž studentský tým založil s Josefem Novákem a Ondřejem Stehlíkem.

Symbolem nového klubu je dravý a zároveň ochranářský medvěd. Základní osu týmu tvoří bývalí členové brněnské Techniky, která na jaře po konci sezony prodala druholigovou licenci do pražských Letňan. Někteří bývalí hráči Techniky se přesunou na trenérské posty.

Ačkoli přesný rozpis duelů ještě pořadatelé mezinárodní soutěže nezveřejnili, už teď je jasné, že základní fáze ligy potrvá od října do března. Následující měsíc je vyhrazen pro vyřazovací boje.

Finančně zajištěná je podle mluvčí Masarykovy univerzity Martiny Fojtů první sezona, počítá se s minimálními náklady 600 tisíc korun. Podporu má tým nejen od mateřské univerzity, ale i od města Brna.

Klub kromě hokejového vyžití plánuje do chodu organizace zapojit i studenty z dalších oborů. Na praxi hledají kondiční trenéry, maséry, novináře a výhledově například také právníky.

Vznik Masaryk University zároveň zřejmě znamená konec oblíbeného hokejového souboje univerzit, který poslední roky sledovala vyprodaná hala Rondo. Zakladatelé studentského týmu věří, že hokejovým svátkem se může stát každý domácí zápas EUHL, Brňané je odehrají v halách za Lužánkami.